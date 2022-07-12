نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد دوام البنوك والجهات الحكومية بعد عيد الأضحى 1443 وحقيقة تمديد اجازة العيد 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد دوام البنوك والجهات الحكومية بعد عيد الأضحى 1443 وحقيقة تمديد اجازة العيد 2022 ومتى عودة دوام البنوك بعد اجازة العيد ودوام الدوائر الحكومية بعد عيد الأضحى وتفاصيل تمديد اجازة عيد الأضحى والبنوك التي تعمل فى اجازة العيد حيث يرغب الكثير من المواطنين فى التعرف على موعد انتهاء اجازة البنوك فى العيد وكذلك موعد عودة الموظفين وعمل الدوائر الحكومية بعد عيد الأضحى لاستكمال أعمالهم والتي ترتبط بعودة العمل فى البنوك والجهات الحكومية حيث تم الإعلان سابقا على مواعيد اجازة البنوك فى السعودية فى العيد وكذلك مواعيد اجازة الجهات الحكومية والقطاع الخاص لذا نقدم فى المقال مواعيد دوام البنوك بعد العيد ومتى تفتح البنوك أبوابها امام العملاء وكذلك دوام الدوائر الحكومية بعد عيد الأضحى المبارك.

حقيقة تمديد اجازة عيد الأضحى

انتشرت شائعات واقاويل عن عزم الحكومة السعودية فى تمديد أيام اجازة عيد الأضحى المبارك لتنتهي بنهاية الأسبوع الذي يتوافق مع العيد لكن سرعان ما قامت الجهات المختصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنفي تلك الاشاعات المتعلقة بتمديد اجازة عيد الأضحى للموظفين وللقطاع الخاص والبنوك وأكدت الوزارة ان موعد انتهاء اجازة القطاع الحكومي والقطاع الخاص واجازة البنوك السعودية ستكون فى الموعد الذى تم تحديده قبل بداية عيد الأضحى.

موعد دوام الدوائر الحكومية بعد عيد الأضحى

وفق ما تم الإعلان عنه سابقا وما أكدته مرة اخري وزارة الموارد البشرية ان موعد الدوام بع عيد الاضحي للدوائر الحكومية سيكون يوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من يوليو 2022 والموافق هجريا الرابع عشر من ذي الحجة 1443 ويسري ذلك القرار على كافة الجهات الحكومية والقطاع العام فى كل انحاء المملكة.

موعد دوام القطاع الخاص بعد عيد الأضحى

موعد انتهاء اجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص فى السعودية ستكون بداية من يوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من يوليو 2022 ميلاديا والموافق هجريا الرابع عشر من ذو الحجة 1443 ويسري ذلك القرار على كافة العاملين بالقطاع الخاص فى انحاء المملكة وفى حالة رغبة صاحب المنشأة زيادة أيام الإجازة للعاملين لا بأس من ذلك شرط ان لا يتم استقطاع أي جزء من رواتبهم الشهرية.

موعد دوام البنوك بعد اجازة عيد الأضحى

دوام البنوك بعد عيد الأضحى ومتى تفتح البنوك بعد العيد كل ذلك اعلن عنه رسميا البنك المركزي السعودي حيث اكد ان عودة عمل البنوك بعد اجازة عيد الأضحى ستكون يوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من يوليو 2022 ميلاديا والموافق هجريا الرابع عشر من ذو الحجة 1443 موعد دوام البنوك بعد عيد الأضحى.