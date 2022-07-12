نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سداد ديون ومساعدة مالية بقيمة 200 من ديوان ولي العهد للمحتاجين من داخل وخارج البلاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير كافة احتياجات المواطنين الإماراتيين وذلك بهدف الارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق التكافؤ بين طبقات المجتمع، لذلك يسعى ديوان ولي العهد أبو ظبي أو كما يسمى ديوان رئيس الدولة إلى تقديم المساعدات على اختلاف أشكالها سواء إن كانت مساعدات مالية أو علاجية أو توفير سكن أو سيارة، لذلك يبحث الكثير من الفئات محدودة الدخل عن مساعدات ديوان ولي العهد أبوظبي التي تمتاز بسرعة تلبية الطلبات في غضون أيام قليلة.

تقديم طلب للحصول على مساعدات ديوان ولي العهد

يوفر ديوان ولي العهد المساعدات بقيمة ٢٠٠ألف درهم أماراتي يتم توزيعهم على حسب احتياجات المواطنين، وقام الديوان بتحديد عدة خطوات رئيسية يتم من خلالها تقديم طلب الحصول على مساعدات، وتتمثل تلك الخطوات في :

فتح الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بديوان الإمارات العربية المتحدة.

إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة المتمثلة في اسم الشخص مقدم الطلب بالكامل ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف الجوال وكذلك البريد الإلكتروني.

قم بتفعيل البريد الإلكتروني حتى تتمكن من المواصلة مع الديوان.

يتم إدخال رقم الملف الخاص بالطلب المقدم وذلك بهدف متابعة الطلب من خلال ذلك الكود.

وظائف ديوان ولي العهد أبوظبي

يوفر ديوان ولي العهد أبوظبي العديد من الوظائف الشاغرة من حين لآخر، وذلك بهدف مساعدة الشباب الراغبين في الالتحاق بالعمل المناسب، ويتم الالتحاق بالوظيفة بعد أن يتم التسجيل الإلكتروني عن طريق مايلي:

فتح الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بديوان ولي العهد أبو ظبي.

من القائمة الرئيسية قم باختيار شؤون المواطنين.

تظهر قائمة تحتوى على العديد من الخدمات يتم اختيار وظائف شاغره.

سوف تظهر أمامك الوظائف الشاغرة المتاحة في ذلك الوقت.

إذا وجد الشخص وظيفة شاغرة تناسبه يتم الضغط على التقديم للحصول على الوظيفة.

قم بإرفاق السيرة الذاتية الخاصة بك.

الضغط على إرسال طلب.

هكذا تم التقديم وانتظر حتي يتم الرد.

رقم ديوان ولي العهد أبوظبي

أتاح ديوان ولي العهد أبوظبي إمكانية التواصل المباشر معه من قِبل المواطنين الراغبين في الحصول على المساعدات، ويتم التواصل من خلال رقم الهاتف التالي: +971 2 668 6666.