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عمر شويل - جدة السفارة السودانية بالرياض تجديد جواز ، تعتبر طريقة تحديد موعد في السفارة السودانية بالرياض عام 2022 من أهم الطرق التي يرغب الكثير من الناس في معرفتها لتحقيق مصالحهم وتلبية احتياجاتهم المختلفة ، وقد يشمل ذلك مقابلة شكاوى مختلفة وتحديد مواعيد لمقابلات السفارة ، ومن خلال الخدمة المقدمة على موقعها الإلكتروني ، يرد ممثلو الخدمة على الاستفسارات الخاصة بأنواع مختلفة من المعلومات ، مثل السؤال عما إذا كان جواز السفر الإلكتروني جاهزًا أم لا.
السفارة السودانية بالرياض تجديد جواز
- قم بزيارة الموقع الإلكتروني للسفارة السودانية بالرياض.
- ثم ينقر المستخدم على كلمة الخدمة الإلكترونية.
- ثم ينظر إلى القائمة الجانبية ويختار خيار الموعد.
- ثم يقوم المستخدم بإدخال رقم بلده.
- ثم اكتب كلمة المرور في المكان المناسب.
- ثم يكتب المستخدم رمز التحقق المرئي ، وهو رمز مرئي له للتأكد من أن المستخدم أصلي وأنه ليس روبوتًا.
- ثم يقرأ المستخدم الشروط والأحكام ويوافق عليها.
- ثم يختار نوع الخدمة التي يريدها من خدمات مختلفة.
- ثم يختار المستخدم التاريخ المناسب المتاح له لتحديد موعد في السفارة السودانية بالرياض.
- ثم اضغط على كلمة “تأكيد الحجز”.
السفارة السودانية بالرياض حجز موعد
يجب على المواطنين السودانيين التسجيل على الموقع الإلكتروني للسفارة السودانية بالرياض للتمتع بالخدمات التي تقدمها السفارة ، ويكون التسجيل على النحو التالي:
- ادخل الموقع الرسمي للسفارة
- اضغط على خيار الخدمات الإلكترونية واختر الخدمة المطلوبة.
- ثم يقوم المستخدم بتسجيل الدخول والنقر فوق خيار تسجيل مستخدم جديد.
- أدخل رقم بلد المستخدم متبوعًا بالاسم الإنجليزي متبوعًا بالرقم الثاني والثالث والرابع.
- ثم أدخل الاسم الكامل مرة أخرى باللغة العربية.
- أدخل رقم الهاتف المحمول للمستخدم الذي يعمل في المملكة.
- يتم تحديد الوظيفة التي يقوم بها المستخدم من خلال معرفه.
- ثم يقوم المستخدم بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة به.
- يظهر رمز خاص عبر كود مرئي للتحقق من صحة البيانات ، ثم يتم الضغط على تسجيل.
- ثم يتم إرسال رسالة برمز إلى رقم الهاتف المحمول المسجل مسبقًا للمستخدم لتأكيد رغبة المستخدم في تنشيط التسجيل على الموقع.
- يقوم المستخدم بعد ذلك بإدخال الرمز لتفعيل التسجيل والضغط على كلمة تأكيد.
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