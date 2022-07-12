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عمر شويل - جدة السفارة السودانية بالرياض تجديد جواز ، تعتبر طريقة تحديد موعد في السفارة السودانية بالرياض عام 2022 من أهم الطرق التي يرغب الكثير من الناس في معرفتها لتحقيق مصالحهم وتلبية احتياجاتهم المختلفة ، وقد يشمل ذلك مقابلة شكاوى مختلفة وتحديد مواعيد لمقابلات السفارة ، ومن خلال الخدمة المقدمة على موقعها الإلكتروني ، يرد ممثلو الخدمة على الاستفسارات الخاصة بأنواع مختلفة من المعلومات ، مثل السؤال عما إذا كان جواز السفر الإلكتروني جاهزًا أم لا.

السفارة السودانية بالرياض تجديد جواز

قم بزيارة الموقع الإلكتروني للسفارة السودانية بالرياض. ثم ينقر المستخدم على كلمة الخدمة الإلكترونية. ثم ينظر إلى القائمة الجانبية ويختار خيار الموعد. ثم يقوم المستخدم بإدخال رقم بلده. ثم اكتب كلمة المرور في المكان المناسب. ثم يكتب المستخدم رمز التحقق المرئي ، وهو رمز مرئي له للتأكد من أن المستخدم أصلي وأنه ليس روبوتًا. ثم يقرأ المستخدم الشروط والأحكام ويوافق عليها. ثم يختار نوع الخدمة التي يريدها من خدمات مختلفة. ثم يختار المستخدم التاريخ المناسب المتاح له لتحديد موعد في السفارة السودانية بالرياض. ثم اضغط على كلمة “تأكيد الحجز”.

السفارة السودانية بالرياض حجز موعد

يجب على المواطنين السودانيين التسجيل على الموقع الإلكتروني للسفارة السودانية بالرياض للتمتع بالخدمات التي تقدمها السفارة ، ويكون التسجيل على النحو التالي: