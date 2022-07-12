نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وطريقة التسجيل برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت نتائج روابط الضمان الإجتماعي المطور الجديد العام 1443 في مقدمة بعض الموضوعات بحثا خلال محركات البحث لجوجل في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال منصات التواصل الإجتماعي، وذلك بعد أن تم إعلان وزارة الموارد البشرية عن إطلاق منصة للضمان الإجتماعي، والتي تم تقديمه من خلاله عبر البرنامج الرسمي الذي تم إعلانه، وهذا من قبل أن يتم نقل جميع تلك الخدمات إلى بوابة الضمان الإجتماعي الجديدة، والتي تستقبل المنصات لطلبات التسجيل في الفئات الإجتماعي المختلفة، والتي من المقرر أن تناسب جميع الشروط والمستحقات.

الضمان الاجتماعي المتطور الجديد 1443

وكانت وزارة الموارد البشرية قد كشفت عن الشروط التي يجب تقديمها من أجل طلب الحصول على الضمان الاجتماعي المطور والتي من الضروري أن يكون متاح للأشخاص الراغبين في التسجيل في برنامج المستفيدون من الضمان الاجتماعي المتطور، حيث من المقرر أن يتم دراسة البرامج وبحسب مدى احتياجها مقدم الطلب أم لا، ولكن ما يجب عليه في الماضي أن يكون جنس أو عمر وهي تلك الشروط:

يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، ولكن باستثناء المطلقات والأرامل والزوجات المواطنات الذي لديهم أطفال سعوديون وأبناء المطلقات والأرامل التي لم يتم زواجهم من غير السعودين وأصحاب الهمم والأيتام والأرامل والأيتام من السعوديين وأن يكون مقيماً في المملكة العربية السعودية وطالب علم بالإضافة إلى أبناء العاملين، كما يجب أن يكون دخل المقدم المحصول أقل من حد الضمان الاجتماعي والذي يبلغ حوالي ١١٠٠ ريال سعودي لكل أسرة و٥٥٠ ريال سعودي لكل فرد داخل أفراد الأسرة، كما يجب عدم حيازة المقدم على أصول أو ثروات عالية وأموال في البنوك، ولا يحوز الإقامة في أحد المنازل التي ترعاها الدولة على غرار الملاجئ، حيث يجب تلبيه المتطلبات الصحية من خلال تحصين الأطفال ويتم تعليمهم كل البرامج والتدريبات الوظيفية.

طريقة التسجيل في منظومة الدعم والحماية المدني

ويمكن الاشتراك بكل سهولة من خلال منصة دعم المجتمع والتي يتم تطويرها عن طريق تلك الخطوات وهي