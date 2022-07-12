نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل عاجل وطارئ من سلفة بدون ضمانات أو كفيل او تحويل راتب الشروط والمزايا في المقال التالي

عمر شويل - جدة لطلب سلفة العاكلة الفورية يتطلب توافر عدة شروط بسيطة للغاية وسوف نعرضها لكم بداخل المقال ونوضح كذلك اهم مايميز سلفة فهى بدون ضمانات وبدون كفيل ولاتحويل راتب ومتوافقة مع الاحكام والشريعة، وسوف نوضح بالمقال كيفية التقديم والحصول عليها، وتمويل منصة سلفة هو أحد القروض التي تقدمها عبر الإنترنت للموظفين بأجر، فإنه يوفر مدفوعات نقدية طارئة ، بدون وجود ضمانات لمدة تصل إلى 24 شهرا وبدون أقساط، في غضون 24 ساعة فقط، حيث أن هناك العديد من الأشخاص بالمملكة العربية السعودية، يبحثون على تمويلات غير معقدة وسريعة يمكنهم من خلالها تلبية كافة احتياجاتهم الشخصية، وتوفر منصة سلفة للمواطنين السعوديين تمويلًا سريعًا لتلبية جميع احتياجاتهم الاقتصادية دون كفيل أو ضمان أو رسوم ، مقدم من البنك المركزي السعودي ، حيث يمكنك سحب 5000 ريال وبخطوات بسيطة ويتم التحويل المبلغ فى حسابك فى غضون ساعات قليلة. شروط الحصول على سلفة عاجلة: للحصول على سلفة العاجلة الطارئة ضرورة توفر عدة شروط لدى الأشخاص المتقدمين ومن أهم هذه الشروط: أن يكون المتقدم مواطن سعودي ذو جنسية سعودية فقط لا غير

يبدأ عمر الشخص المتقدم من 18 عام ولا يقل عن ذلك حتى 60 عام بحد أقصى ولا تزيد عن ذلك

وكما يشترط أن يكون الشخص المتقدم للحصول على التمويل موظفا ولديه سجل ائتماني جيد ، ولكن يجب ألا تقل فترة العمل عن ثلاثة أشهر.

ويشترط ان يكون قيمة الراتب الخاص بالموظف 4000 ريال ولا يقل عن هذه القيمة.

وكما يشترط ان لا توجد مشكلة في ملف مقدم الطلب يمكن أن تؤدي إلى رفض القرض. أهم مزايا منصة سلفة للتمويل السريع: سلفة سريعة وموافقة عاجلة ويحتوي الموقع على مجموعة واسعة من التيسيرات والإجراءات التي يمكن أن يقبلها العديد من المواطنين.

كما تمتاز المنصة بان تستجيب لطلبات المواطنين وتحل جميع الأسئلة المتعلقة بالقروض في وقت قصير.

تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية عند تمويل المشاريع.

تمتاز سلفة حيث لا يتطلب الحصول على التمويل الدفع المسبق ولا أي تحويل الى المنصة.

له هامش ربحي بسيط للغاية.

الحصول على سلفة بطلب بسيط وموافقة على قرض بشكل سريع. كيفية التقديم للحصول على تمويل منصة سلفة: ادخل على رابط الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة سلفة

اختيار أيقونة إنشاء حساب.

التأكد من إدخال كافة المعلومات والبيانات المطلوبة منك للتسجيل الدخول.

ثم عليك بالنقر على أيقونة طلب التمويل بأعلى الصفحة.

ثم تقوم بإدخال البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ثم أدخل كلمة المرور.

ثم عليك بقراءة كافة الأحكام والشروط بعناية، ثم النقرعلى أيقونة موافق.

انتظر سوف تصلك رسالة على المحمول بها رمز التأكيد، قم بكتابته في المكان المخصص لذلك.

ثم عليك بكتابة البيانات الخاصة بك بالإضافة إلى رقم الحساب البنكي.

ضرورة تحديد المبلغ المطلوب وتحديد عدد الشهور التي ستقوم فيها بتسديد الأقساط.

الضغط على أيقونة طلب التمويل، ثم سوف تصلك رسالة بتحويل المبلغ في رقم الحساب البنكي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل عاجل وطارئ من سلفة بدون ضمانات أو كفيل او تحويل راتب الشروط والمزايا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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