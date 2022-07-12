نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل 300 ألف ريال بدون كفيل ولا رسوم بأقل قسط وأطول فترة سداد ميسر جدا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون كفيل يشمل السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، تعد القروض الشخصية من أهم المتطلبات من أجل تلبية الاحتياجات وتحقيق الأهداف في الحياة من حيث رفع مستوى المعيشة والعيش بصورة أفضل ولهذا يحتاج المواطنين المال بشكل سريع مما يفضلون العملاء الشركات البنوك المعتمدة من البنك المركزي السعودي لضمان الحقوق ومن أجل الإطمئنان أن القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضلاً عن تطبيق اللوائح والأنظمة التي تخضع لمؤسسة سمة، تقدم شركة اليسر مجموعة من المنتجات التمويلية الخاضعة لهيئة رقابية شرعية وهي من الشركات المعتمدة من البنك المركزي أيضاً، توفر تلك القروض بصورة ميسرة للغاية بأسهل إجراءات ممكنة بدون تعقد.

تمويل شخصي بدون كفيل من شركة اليسر

تعد شركة اليسر من أفضل شركات التمويل في السعودية، حيث تقدم قروض ميسرة للغاية تشمل الرجال والنساء من السعوديين والمقيمين على حد سواء كما تضم القطاعات الحكومية والخاصة والعسكري أيضاً بحقكم في طلب تمويل بدون كفيل يصل إلى 300 ألف ريال سعودي ميسر السداد على 5 سنوات بحيث تكون الدفعات الشهرية متناسبة مع الراتب الشهري للعميل من أجل ضمان عدم التعثر، فيما تتميز اليسر بأنها تقدم قرض بدون رسوم سهل ويتم صرفه سريعاً في حال اكتمال المستندات المطلوبة وهي بسيطة أيضاً، يمكنك حساب القرض من خلال حاسبة التمويل الإلكترونية الموجودة عبر الموقع الإلكتروني المرفق أسفل، كما تستطيع أيضاً التحدث مع ممثلي المبيعات بالاتصال على رقم شركة اليسر المجاني 8001160711.

شروط القرض الشخصي شركة اليسر

يشترط للحصول على التمويل الميسر أن يكون العمر من 22 سنة إلى 60 عام.

أن لا يقل الدخل الشهري عن 5000 ريال سعودي.

بالنسبة لفترة العمل لابد أن لا تقل عن ثلاثة أشهر.

(تطبق الشروط والأحكام).

خطوات طلب تمويل بدون كفيل

ادخل عبر موقع شركة اليسر.

اختر تمويل التورق يشمل السعوديين والمقيمين.

قم بتعبئة نموذج الطلب بالبيانات الشخصية وإرساله.

سوف يتولى فريق خدمة المبيعات بقية الإجراءات.

المستندات المطلوبة للتمويل الشخصي