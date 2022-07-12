نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة إيفاء للاستعلام عن المخالفات المرورية 1443 ورقم التواصل مع المنصة efaa.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة إيفاء للاستعلام عن المخالفات المرورية 1443 أنشأت المملكة العربية السعودية منصة إيفاء الالكترونية للاستعلام عن كافة المخالفات بمختلف الخدمات، تهتم الحكومة السعودية بتطوير جميع الخدمات الحكومية وتوفير الوقت والمجهود على المواطنين لذلك سعت على توفير المنصات الإلكترونية لكى يتمكن المواطنين من الإستعلام عن المخالفات المرورية وغيرها وسنقدم لكم خلال السطور القادمة طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع ايفاء ومرقم المنصة لتواصل عبر الدعم الفني للاستعلام عن المخالفات.

رابط منصة إيفاء للاستعلام عن المخالفات المرورية 1443

يمكن لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة عليك من خلال بوابة إيفاء، وهي:

قم بالدخول إلى موقع إيفاء الالكترونية.

ثم قم بالتحقق من مخالفات المسجلة على منصة إيفاء.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول.

إدخال اسم المستخدم أو البريد وكلمة المرور.

ثم الضغط على تسجيل.

قم بالنقر على إنشاء.

ثم قم بكتابة رقم المنشأة.

قم بكتابة رقم المخالفة أو رقم العامل المنشأة.

ثم النقر على ايقونة استعلام.

انتظر قليلاً وستظهر أمامك كافة البيانات المتعلقة بالمخالفات المرورية.

منصة إيفاء

تعتبر منصة إيفاء من المواقع الإلكترونية الحكومية التي إنشاؤها المملكة العربية السعودية بغرض مساعدة جميع المواطنين المتواجدين في المملكة للمواطنين السعوديين والمقيمين والعاملين في المؤسسات والشركات بمختلف المجالات، فمن خلال منصة إيفاء يمكنك الاستعلام عن مخالفات الأمن العام والمخالفات المرورية وكافة المخالفات الوطنية المتعلقة بوزارة الداخلية السعودية.

طريقة تسجيل جديد في منصة إيفاء

لكي تتمكن من الإستعلام عن كافة المخالفات عن طريقة موقع إيفاء لابد أن تكون مسجلاً في المنصة، وطريقة التسجيل هي:

أولا قم بالدخول إلى منصة إيفاء.

ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل جديد.

سيتم انتقالك على الفور إلى صفحة التسجيل.

قم بكتابة رقم الهوية وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم الضغط على أيقونة تسجيل.

سيظهر أمامك رمز التحقق قم بادخاله في المربع المخصص له ثم الضغط على تحقق.

الموافقة على الشروط والأحكام.

ثم النقر على تسجيل.

هكذا سيتم تسجيلك في منصة إيفاء يمكنك الاستعلام عن كافة المخالفات المرورية الخاصة بوزارة الداخلية.

رقم منصة إيفاء

يمكنك الإتصال على الرقم الموحد لموقع إيفاء للاستعلام والاستفسار عن المخالفات بالاتصال على الرقم الموحد وهو 8001221111 سيقوم الدعم الفني بالرد عليك.