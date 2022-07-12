نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى عودة الموظفين بعد عيد الأضحى 1443 القطاع العام والخاص، والبنوك بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي التي تقوم بتحديد الإجازة الخاصة بمختلف القطاعات داخل أراضي المملكة، ولكن بعد الانتهاء من العيد بدأ التساؤل من كافة المواطنين والمقيمين أيضًا عن متى عودة الموظفين بعد عيد الأضحى رغبةً في التعرف على مواعيد الدوام لكي ينجزون المهام المؤجلة لهم بسبب العطلة الرسمية للعيد، لذا اليوم سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل حول ذلك الأمر تابعونا.

إجازة عيد الأضحى

عيد الأضحى من الأعياد التي يحتفل بها المسلمون في كافة بقاع العالم، حيث ينتظره جميع الأشخاص ويتم ذبح الأضاحي به للأشخاص المتقدرين وأيضًا يتم تحديد إجازة بالنسبة للموظفين سواء للقطاع العام أو الخاص وأيضًا البنوك لكي يأخذون قسط من الراحة، لذا تم تحديد من قبل الجهات المسؤولة في السعودية عطلة مختلف القطاعات وتاريخ عودتهم مرة أخرى للدوامات بعد عيد الأضحى المبارك.

متى عودة الموظفين بعد عيد الأضحى

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إجازة عيد الأضحى لكافة موظفي القطاعات المختلفة إلى جانب الموعد المُقرر لعودتهم، وجاءت تلك المواعيد على النحو التالي وهي:

حيث يبدأ دوام القطاع الحكومي في السعودية يوم الأربعاء غدًا الموافق 14 ذي الحجة وهذا يوافق بالميلادي 13 يوليو.

أما بالنسبة لعودة الدوام بالنسبة للقطاع الخاص فسيكون بتاريخ 14 ذي الحجة أيضًا.

عودة دوام البنوك بعد عطلة العيد سيكون غدًا الموافق 14 ذي الحجة لكي يحصل الأشخاص على كافة المعاملات المالية المؤجلة بسبب عطلة العيد، ولكن تلك العطلة تم استثناء بعض الفروع حول المملكة العربية السعودية منها نظرًا لتواجدها في أماكن مزدحمة بالسكان وأيضًا الأماكن المتواجد بها الحجاج لكي يقدمون لهم الخدمات المصرفية المختلفة.

فروع البنوك العاملة خلال إجازة العيد