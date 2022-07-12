نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة اليسر وتمويل من 10 الف ريال وحتى 300 الف ريال والموافقة فورية بدون كفيل أو ضمانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شركة اليسر للاجارة والتمويل وهو تمويل بحد ادنى 10 الاف ريال وحد اقصى وحتى 300 الف ريال وبموافقة فورية وبهامش ربحي تنافسي وبدون كفيل ولاضمانات، حيث يرغب الكثير في الحصول عليه الكثير من العملاء السعوديين الذين يملكون الرغبة في الحصول على تمويلات فورية شخصية بمبالغ نقدية سريعة،وسوف نوضح بالمقال شروط الحصول على التمويل واهم مزاياه وكيفية التقديم على التمويل والاوراق والمستندات المطلوب تقديمها للموافقة على حصولك على التمويل، وتعد شركة اليسر للإجارة والتمويل من أكبر الشركات التي تقدم خدمات التمويل في السعودية، حيث تشتهر بتقديم مجموعة متكاملة ومتنوعة من جميع خدمات التمويل، وتحرص شركة اليسر على تلبيات كافة احتياجات عملائها، وأيضا تسهل عليهم متطلبات الحصول على تمويل شخصي لتوفير مستلزمات المعيشة. أهم مزايا التمويل المقدم من شركة اليسر: يمتاز تمويلات شركة اليسر بالعديد من المزايا وهي كالآتي: تتوافق أحكام تمويل الشركة مع كافة أحكام الشريعة الإسلامية.

له هامش ربح بسيط تتنافسي.

إمكانية الحصول على التمويل دون حاجة إلى الكفيل.

ومن أهم مزاياه تتسم فترة السداد بأنها سهلة وميسرة فيمكن أن تصل إلى 60 شهرا.

وتضم هذه المزايا إمكانية الحصول على قيمة التمويل بحد أدنى 20 ألف ريال سعودي في حالة إنه مواطن سعودي وإذا كان مقيم يكون التمويل له بقيمة 10 آلاف ريال سعودي.

ليس بحاجة إلى أي أجور وكالة.

لا يحتاج إلى تكاليف إدارية. شروط حصولك على تمويل من شركة اليسر: يشترط للحصول على تمويل شركة اليسر ان يتراوح عمر الشخص المتقدم للاستفادة من التمويل ما بين 22 عام إلى 60 عام، وذلك الأمر ينطبق على كافة أبناء المملكة العربية السعودية سواء المقيمين أو المواطنين.

يكون الراتب الشهري له بحد أدنى 5 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

ويشترط أن يكون موظف بأحد القطاعات لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر. الأوراق والمستندات اللازمة لطلب التمويل الشخصي من شركة اليسر: مطلوب تقديم البطاقة الشخصية الخاصة بالمواطن السعودي والمقيم أيضًا.

مطلوب تقديم خطاب يتضح فيه الراتب الشهري.

مطلوب تقديم كشف حساب بنكي يظهر فيه المرتب لأخر ثلاثة شهور من العمل. كيفية الحصول على التمويل من شركة اليسر: ادخل على رابط الدخول للموقع الرسمي التابع إلى شركة اليسر.

ثم تقوم بالدخول على الصفحة الرئيسية تقوم باختيار من تمويل الأفراد التقديم على التمويل الأصغر.

ضرورة كتابة كافة البيانات المطلوبة داخل استمارة تقديم الطلب والتأكد من صحتها

إرسال المستندات المطلوبة للتمكم من الحصول على التمويل.

الضغط على أيقونة إرسال الطلب

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة اليسر وتمويل من 10 الف ريال وحتى 300 الف ريال والموافقة فورية بدون كفيل أو ضمانات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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