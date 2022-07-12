نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل راتب تمويل 20,000 للسعودي والمقيم بدون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة لكل العملاء السعوديين والمقيمين وأيضاً المتقاعدين يمكنهم طلب تمويل شخصي سريع لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري وأيضاً يمتاز هذا التمويل بأنه يمكن الحصول عليه بأقل راتب شهري بالمملكة العربية السعودية وبأقل شروط حيث يبحث جميع العملاء عن أفضل العروض التمويلية الميسرة التى تقدمها شركات التمويل بالسعودية ومن خلال مقالنا بموقع ثقفني سوف نتعرف على أهم تفاصيل تلك التمويل الشخصي.

بأقل راتب تمويل 20,000 للسعودي والمقيم لدى إمكان للتمويل

تعددت الخدمات والمنتجات التمويلية التى توفرها شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية ومن بين تلك المنتجات التمويلية الميسرة تمويل المشتريات والذى سهل على العملاء الحصول على جميع المشتريات بالتقسيط الميسر ويتميز تمويل المشتريات من إمكان للتمويل بالآتي

تمويل المشتريات من إمكان للتمويل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتمكن المتقدم من الحصول على تمويل شخصي بقيمة مالية ربما تصل إلى 20 ألف ريال سعودي.

24 شهر هى فترة سداد تمويل المشتريات لدى شركة إمكان للتمويل.

يتميز أيضاً تمويل المشتريات من إمكان للتمويل بأنه لكافة عملاء البنوك.

كما أن تمويل المشتريات لدى شركة إمكان للتمويل متاح للمواطن السعودي وأيضاً المقيم.

لا يحتاج أيضاً تمويل المشتريات من إمكان للتمويل إلى إعتماد جهة العمل.

شروط تمويل المشتريات من شركة إمكان للتمويل

قرض المشتريات من شركة إمكان للتمويل متوفر لكل العملاء السعوديين والمقيمين وأيضاً المتقاعدين ولكن هناك بعض الشروط التي اشترط شركة إمكان للتمويل بتوافرها وهي

اشترطت شركة إمكان للتمويل أن يكون المواطن السعودي المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن 2000 ريال.

كذلك اشترطت إمكان أن يكون المتقدم المقيم لديه دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

كما يشترط أن يكون المتقدم المتقاعد لديه دخل شهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي.

حددت أيضاً شركة إمكان للتمويل أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 18 عام ولا يتعدى عن 60 عام.

طلب تمويل المشتريات لدى شركة إمكان للتمويل

لا يحتاج العميل المتقدم طالب تمويل المشتريات لدى شركة إمكان للتمويل إلى الذهاب إلى الشركة ولكن يستطيع طلب التمويل من خلال الدخول على رابط تمويل المشتريات لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية ثم إدخال البيانات المطلوبة لطلب التمويل.