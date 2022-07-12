شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443 ورابط التسجيل hrsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة للحصول على الدعم الشهري من قبل الضمان الاجتماعي المطور يتم البحث بشكل متكرر على شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443 ورابط التسجيل، والذي يعتبر واحد من أهم برامج الدعم في السعودية التي تم تطويرها الفترة الماضية ليصبح الضمان المطور بدلًا من الضمان القديم والهدف من ذلك أن يتم تقديم دعم الضمان إلى جميع الفئات المستحقة له.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443

لقد تم تحديد بعض الضوابط والشروط التي يجب أن تتوافر في المستفيد من دعم الضمان الاجتماعي، وذلك لضمان تقديم الدعم لجميع الفئات المستحقة له، وتتمثل الشروط في الآتي:

يجب أن يكون المستفيد من دعم الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية.

مع استثناء السيدات المطلقات والأرامل والمتزوجات من رجل غير سعودي الجنسية ولديها أبناء سعوديين.

لا بد من تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة لإتمام التسجيل.

يجب أن يكون المستفيد من الدعم مقيم في السعودية وبالتحديد في الثلاث أشهر الأخيرة قبل التقديم على الدعم.

لا يجب أن يكون لدى المستفيد أوراق تجارية وأصول مالية.

لا يجب أن يكون ضمن المواطنين المسجلين في أحد دواء الإيواء أو السجون بالمملكة العربية السعودية.

بالنسبة إلى الدخل الشهري فلا يجب أن يزيد عن الدخل المحدد من قبل الضمان الاجتماعي والذي يتمثل في 1100 ريال سعودي للأسرة، وبالنسبة إلى الفرد 550 ريال سعودي.

رابط التسجيل في الضمان المطور 1443

يجب أن تتوافر جميع الشروط المحددة في المستفيد للتأكد من أنه مستحق لراتب الضمان الاجتماعي، ويقوم بتقديم الطلب ورفع المستندات المطلوبة، وعند التأكد من صحة البيانات وأن المستفيد من الدعم مستحق للضمان الاجتماعي يتم الموافقة على الطلب أو رفضه، ويتم التسجيل من خلال الخطوات الآتية:

في الخطوة الأولى قم بالدخول على موقع الضمان الاجتماعي بالسعودية.

بعدها قم باختيار تسجيل جديد، ثم قم بتحديد تسجيل مستخدم جديد.

إضافة البيانات الخاصة بك مع التأكد من صحتها.

سوف يتم إرسال رسالة على الهاتف تحتوي على كلمة مرور.

قم بإضافة كلمة المرور المرسلة إليك وإضافة كلمة مرور جديدة.

إضافة البيانات المطلوبة وبعدها قم بالموافقة على الشروط والأحكام.

بعد التأكد من أن جميع البيانات التي قم بالتسجيل بها صحيحة قم بالضغط على تقديم الطلب.

وبالتالي سوف تتمكن من التسجيل في الضمان الاجتماعي وسوف يتم مراجعة الطلب للتأكد من أهلية المستفيد.

راتب الضمان المطور

من أكثر ما يتم البحث عنه بشكل متكرر هو قيمة راتب الضمان الاجتماعي المطور، والتي تختلف وفقًا لعدد أفراد الأسرة، ويتم هذا من خلال الآتي:

الأسرة التي تتكون من فرد واحد فإن قيمة الدعم الذي يحصل عليه المستفيد تبلغ 1000 ريال سعودي كل عام.

أما الأسرة التي تتكون من فردين فإن قيمة الدعم المقدم لها يبلغ 1285 ريال سعودي سنويًا.

والأسرة التي يبلغ عدد أفراد الأسرة بها أربع أفراد تصل قيمتها إلى 22260 ريال سعودي سنويًا.

وبالنسبة إلى الأسرة التي عدد أفرادها يبلغ خمس أفراد فإن قيمة الدعم الذي يقدم لهم بشكل سنوي 25680 ريال سعودي.

الأسرة التي تتكون من ست أفراد فإن قيمة الدعم المقدم إليها سنويًا يبلغ 29040 ريال سعودي.

حالات إيقاف الضمان الاجتماعي

يوجد بعض الحالات المحددة التي يتم إيقاف تقديم الضمان الاجتماعي إلى المستفيد بها، وتتمثل هذه الحالات في الآتي: