نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط” تحديث حساب المواطن عن طريق نفاذ ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة تحديث حساب المواطن عن طريق نفاذ الصحيحة، حيث زاد البحث عنها من قبل السادة والسيدات المستفيدين القدامي من حساب المواطن، والذين يريدون عمل التحديث في الحساب الخاص بهم حتى لا يتم تعليق الدعم لديهم في الدفعة القادمة، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال الرابط الرسمي والخطوات الصحيحة لعمل ذلك وهذا عن طريق تسجيل الدخول في النفاذ الوطني الموحد واتباع الخطوات في هذا المقال، وهذا لتجنب الأخطاء والمشاكل الشائعة والتي تسببت في تعليق الحسابات الخاصة بالمستفيدين في الكثير من الأحيان، فتابعوا هذا المقال حتى النهاية.

قرارات حساب المواطن

وقد تم اتخاذ العديد من القرارات في أيام قليلة سابقة بخصوص برنامج دعم حساب المواطن، حيث قام سمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بإصدار قرارات ملكية في صالح المحتاجين من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية.

وسنركز معكم على أهم ما جاء في تعديلات حساب المواطن:

إعادة فتح التسجيل في حساب المواطن مرة أخرى للمواطنين.

مرة أخرى للمواطنين. دعم إضافي بمبلغ 8 مليارات ريال سعودي، وسيتم توزيعها على شكل دعم لمستفيدين جدد، وزيادة في مبلغ معاش حساب المواطن.

تغيير بيانات حساب المواطن

وفي حالة لم ينزل معاش حساب المواطن الخاص بك هذا الشهر، أو قمت بتغيير أحد بيانات المستخدم الخاصة بك، أو تريد حتى تغيير الحساب البنكي الذي تريد استقبال الدفعات به، فيجب عليك القيام بعمل التحديث للبيانات الموجودة داخل حسابك، ويوجد طريقتين لعمل ذلك إما عن طريق أبشر عبر النفاذ الوطني الموحد وهذا برقم الهوية، وسنتابع معكم الطريقة عبر التوجه إلى الرابط الإلكتروني المخصص لدعم حساب المواطن السعودي.

كما وتابعنا معكم حقيقة عودة المساعدة المقطوعة 2022، وخاصة بعد القرارات الملكية الأخيرة، فتابعوا معنا.

رابط تحديث حساب المواطن عن طريق نفاذ

وسندخل معكم بالموضوع، والطريقة التي نتعرف عليها معكم هي عبر النفاذ الوطني الموحد، وهذا عبر اتباع الخطوات التالية تجنبا لوقوع أي خطأ قد يتسبب في خسارتكم للدعم لا قدر الله، فتابعوا:

انتقل إلى منصة حساب المواطن الإلكترونية عبر الرابط الرسمي ca.gov.sa.

ثم اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

قم بالضغط على خيار تسجيل الدخول عبر النفاذ.

سينتقل بك إلى تبويب في منصة النفاذ الوطني، سجل دخولك عن طريق ادخال رقم الهوية وكلمة السر ورمز التحقق.

بعدها قم بعمل الضغط على ايقونة تعبئة إستكمال الطلب.

سنتقل بك إلى بيانات عامة، وبيانات العنوان والتابعين، الدخل، العقارات، الحساب البنكي.

وفي حالة اذا كنت ترغب بعمل إضافة تابعين، قم بعمل ذلك بواسطة إضافة تابع في حساب مواطن.

في حالة تغيير أي بيان من البيانات في البرنامج الموجود بالأعلى قم بتغييرها كما هو موضح في المقطع، ثم انقر على حفظ.

وقد تابعنا في هذا المقال الخطوات الصحيحة التي يبحث عنها مئات المواطنين داخل المملكة، وهذا لتحديث البيانات الخاصة بهم فيما يتعلق بالدخل أو إضافة التابعين أو معلومات السكن وما إلى ذلك، حيث إنه يوجد آلية في برنامج حساب المواطن تجعلهم يعرفون ما اذا كانت البيانات الموجودة سارية أم لا، وفي حالة اذا تغيرت احد البيانات لديك ولم تحدثها واكتشفوا ذلك فسيتم تعليق الدفعات الخاصة بك.