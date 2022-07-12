نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية 1443 وطريقة استعادة كلمة السر في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية يهتم كثير من أولياء الأمور والطلاب بشكل دائم لمعرفة الخطوات التي تساعدهم في الاستعلام عن نتائج نظام نور بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية، بالإعلان عن هذا الأمر من خلال موقع تويتر عبر الإنترنت، كما تحتوي المنصة على خدمات مختلفة للطالب والمعلم، فقد نجحت في إتمام عملية التواصل بينهما خاصة خلال فترات دراسة الطلاب بنظام التعلم عن بعد، وفرت وزارة التعليم إمكانية تحميل تطبيق نور على الجوال واستخدامه عبر الجوال وذلك لسهولة استخدام الجوال وتصفحه في كافة الأوقات، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال نظام نور بشكل تفصيلي.

الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية 1443

الدخول إلى موقع نظام نور ثم تسجيل الدخول. ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة السر ثم تقوم بإضافة رمز التحقق. الاطلاع على البريد الإلكتروني من أجل فحص الرسائل، ومن تسجيل الكود. تسجيل رقم الهوية الوطنية، وبعد ذلك الضغط على أيقونة تسجيل الدخول. بذلك يكون المستخدم قد سجل في منصة نظام نور بشكل مباشر.

طريقة استعادة كلمة السر في نظام نور

يمكنك أن تقوم باستعادة كلمة السر في نظام نور في حياة نسيانها من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع نظام ثم تقوم بالضغط على نسيت كلمة السر. ثم الضغط على التالي وإضافة رقم الهاتف الخاص بك ثم تقوم بتسجيل البريد الإلكتروني الخاص. الضغط على إرسال وسوف يتم إرسال كلمة سر جديدة. إضافة البيانات المرسلة على الهاتف ثم كتابته بشكل صحيح. بعد ذلك تسجيل الدخول على النظام نور مرة أخرى.

طريقة التواصل مع نظام نور

يستطيع الطلاب التواصل مع فريق خدمة العملاء هذا الرقم: 1996. يستقبل ممثلي خدمة العملاء كافة المكالمات الهاتفية من حيث الشكاوى والمقترحات طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع. او التواصل بشكل سريع من خلال هذا الرقم: 00966114753000. التواصل مع دعم نظام نور عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر.

كما أن منصة نور الإلكترونية أتاحت التواصل عبر رقم الواتساب حيث الدعم الفني لنظام نور الذي يُجيب عن الأسئلة والاستفسارات للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين في حالة مواجهة أي من الصعوبات أو مواجهة مشاكل نظام نور الإلكتروني.