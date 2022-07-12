نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقاعد المدني والمبكر بعد التعديل وفئات تمنع من راتب التقاعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التقاعد المدني الذي تم تعديله منذ فترة لا يعلمها الكثير من المواطنين من أبناء الشعب السعودي حيث تحرص السلطات السعودية على وضع معايير مختلفة في أنظمة العمل سواء في القطاع الخاص أو الحكومي متوافق مع نهج المملكة لتطبيق رؤية 2030 التي تتبنها المملكة، وعلى هذا تسعى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى تغير بنود نظام العمل والتقاعد في السعودية ليكون في صالح العاملين وأصحاب المعاشات مع الحفاظ علي تلبيه معاير الأمان المادي الذي يحتاجة المواطن والذي تحدثنا عن بعض صوره وهو كيفية تسوية المعاش في السعودية، ومن هذا المنطلق تم تعديل بنود العمل من أجل كافة الموظفين في القطاع المدني وكذلك القطاع العسكري، وعلى هذا نجد الموظف السعودي يحصل على حقوقه بالكامل.

شروط التقاعد المدني بعد التعديل في السعودية

ويعد نظام التقاعد هو نظام وضعته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يهدف إلى توضيح حقوق الموظفين في القطاعين، والتي تتضمن الرواتب والمعاشات، كما أننا بق وان تحدثنا عن خطوات الاستعلام عن صرف معاش التقاعد المبكر، وهناك بعض الشروط التي أعلنت عنها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهذه البنود كما يلي:

يلزم أن يكون الموظف عمل ما لا يقل عن 25 عاماً في الوظيفة.

في حالة حصول الموظف على فصل مع امتلاكه 15 عاماً من العمل سوف ينال المعاش الشهري.

في حالة مرور 35 عاماً على عمل الموظف ونال تمديدات غير نظامية، ففي تلك الحالة سوف ينال المرتب بناء على التمديدات.

يجب أن ينال طلب التقاعد المدني القبول من جهة العمل، وعلى هذا سوف يصرف المعاش بشكل منتظم.

يصرف للموظف الذي أصيب بعجز أو توفى راتبه بنسبة 80%.

يستند قيمة الراتب على آخر فترة تم العمل بها في الهيئة وبين مدة الخدمة، وتقوم جهة العمل باختيار أكبر قيمة ومنحها له.

شروط التقاعد المبكر بعد التعديل في السعودية

يجب على الموظف العامل في السعودية ان يكون علي دراية كامله بشروط التقاعد المبكر الذي أشارت إليه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعلى هذا سوف نوضح تلك الجزئية في السطور التالية:

أن يكون سن التقاعد المبكر بفترة لا تقل عن خمسة أعوام من فترة التقاعد الرسمي للموظف. يلزم على الموظف قضاء ما لا يقل عن 20 عاماً في الوظيفة، وذلك من أجل الحصول على معاش شهري عند التقاعد المبكر. يجب ذكر سبب التقاعد المبكر، ويفضل أن يكون سبب يمنع الموظف عن تأدية مهامه الوظيفية. في حالة توافر تلك الشروط في طلب الموظف للتقاعد المبكر، ففي تلك الحالة سوف ينال الطلب درجة القبول.

فئات تمنع من راتب التقاعد