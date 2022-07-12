3 طرق لتقسيط جوال iphone 13 pro max في السعودية بسعر الكاش عن طريق مصرف الراجحي

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عمر شويل - جدة يُوفر مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية، خدمة تقسيط جوال iphone 13 pro max بسعر الكاش، وذلك بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية، وشركة زين للاتصالات في المملكة، وأيضًا شركة إكسترا السعودية، إذ يستطيع العميل الاستفادة من هذا العرض من خلال التعامل مع أي من هذه الشركات الثلاث بدلاً من شراء الهاتف بدفع ثمنه بالكامل والذي يصل إلى نحو 5 آلاف ريال سعودي تقريباً وفق اختلاف حجم الذاكرة.

تقسيط جوال iphone 13 pro max من Stc عن طريق الراجحي

ومن الممكن لأي مواطن أو مقيم تقسيط جوال iphone 13 pro max من Stc عن طريق الراجحي بسعر الكاش دون دفع ثمن الهاتف بالكامل، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة، وذلك وفق الشروط التى أعلن عنها مصرف الراجحي بالتعاون مع stc:

الدخول إلى رابط موقع شركة stc للاتصالات في السعودية، واختيار الهاتف الذي نرغب في شرائه بالتقسيط. ثم نستخدم أي من بطاقات مصرف الراجحي الائتمانية لدى متاجر stc والموقع الإلكتروني بحد أدنى ألف ريال سعودي. تحويل قيمة العملية إلى برنامج 0%، تساهيل حتى 6 أو 12 شهرًا وذلك بالتواصل مع خدمة عملاء الراجحي. علماً بأن العرض مُتاح وساري حتى 30 سبتمبر 2022م.

كيفية شراء هاتف آيفون برو ماكس بالتقسيط من زين السعودية

ويُمكننا شراء هاتف آيفون 13 برو ماكس بالتقسيط من زين السعودية عن طريق مصرف الراجحي، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى رابط موقع شركة زين للاتصالات في السعودية، ثم اختيار الهاتف الذي نرغب في شرائه بالتقسيط. استخدام أي من بطاقات الراجحي الائتمانية(لا بد من الدفع من البطاقة الائتمانية فقط) لدى متاجر زين والموقع الإلكتروني بحد أدنى ألف ريال سعودي. يتم تحويل قيمة العملية إلى برنامج 0% تساهيل حتى 6 أو 12 شهرًا وذلك بعد تواصل العميل مع خدمة عملاء مصرف الراجحي. العرض ينتهى في 30 سبتمبر 2022م.

خطوات تقسيط جوال آيفون 13 برو ماكس من إكسترا عبر الراجحي

كما يُمكن تقسيط جوال آيفون 13 برو ماكس من إكسترا عبر الراجحي، وذلك من خلال ا اتباع عدد من الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط موقع شركة إكسترا السعودية، واختيار الهاتف الذي نريد شرائه. استخدام أي من بطاقات الراجحي الائتمانية لدى إكسترا بحد أدنى ألف ريال سعودي. تحويل قيمة العملية إلى برنامج 0% تساهيل حتى 3 أو 6 أشهر. يسري العرض حتى 31 ديسمبر 2022م وفق ما أقره الراجحي في شروط برنامج تساهيل 0%.

آلية تقسيط هاتف آيفون 13 برو ماكس من عبر مصرف الراجحي

وتتم عملية تحويل المعاملات إلى برنامج تساهيل وهو نظام التقسيط 0%، عن طريق الاتصال برقم 920003344 في أي وقت قبل إصدار كشف الحساب الشهري وطلب تحويل المعاملات إلى برنامج تساهيل، ويُلبي برنامج تساهيل جمع احتياجات العملاء؛ سواءً تنسيق المنزل أو شراء أجهزة إلكترونية أو هاتف جوال، أو حتى قضاء عطلة استجمام مع العائلة، أو الحصول على بعض الرعاية الصحية والعلاج.