نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “آخر أخبار حساب المواطن اليوم” أبرزها الزيادة الجديدة ورابط تسجيل جديد ca.gov.sa وميعاد انتهاء التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتشرت أخبار متعددة تدور حول الإيقاف لبرنامج حساب المواطن، ولا سيما بعد أن أغلق التسجيل منذ عام 2020، ولم يتوقع أحد أن يتم فتح التسجيل مرة أخرى بحساب المواطن بارتفاع الأسعار والضرائب التي فرضت ومعهم القيمة المضافة، ولكن صدرت قرارات من خادم الحرمين كانت هامة للغاية بشأن حساب المواطن وغيره من برامج الدعم الأخرى، التي يستفاد منها أعداد كبيرة من مواطني المملكة السعودية، ولذلك فإن هذا المقال سيكون شاملاً آخر أخبار حساب المواطن.

آخر أخبار حساب المواطن

إن حساب المواطن من المفترض بأنه توقف 2020، ولم يتوقع أحد بأن يعود مرة أخرى، ولكن منذ أيام قليلة، أربعة من شهر يوليو تفاجئ الجميع بقرار صدر من خادم الحرمين الشريفين بإعادة فتح حساب المواطن أمام الأشخاص للتسجيل، فهو من برامج الدعم الهامة التي أطلقتها السعودية منذ 2017، لتقديم المساعدات للأسر الفقيرة المحتاجة، ومن هم منخفضي الدخل، فالمملكة تسعى دائماً لمنع تدهور الحالة الاقتصادية بالسعودية، وتمنح راتباً شهرياً عن طريق هذا البرنامج، ولا بد أن يتوفر بالشخص كافة الشروط حتى يحصل عليه، كما أن خادم الحرمين قد خصص مبلغاً يقدر بحوالي 8 مليار زيادة للأشخاص المستفيدين بالحساب.

هل الزيادة بحساب المواطن مستمرة؟

بالطبع قد تم تخصيص مبلغ بحوالي 8 مليار ليكون زيادة للأشخاص التابعين لحساب المواطن، وذلك جعل الكثير من المواطنين يتساءلون هل ان هذا المبلغ سيكون مستمراً طوال الصرف لهذا الدعم، أم له مدة محددة، وحقيقة هذا الأمر بأن مبلغ الزيادة يستمر ستة أشهر فقط حتى ينتهي العام المالي.

أما عن البرنامج نفسه وفقاً للتصريحات الرسمية سيكون مستمراً وليس هناك نية لإيقاف البرنامج الذي يدعم اقتصاد مواطني السعودية للفقراء، ويعمل على تحسين أوضاعهم، ولقد قامت الكثير من مواقع التواصل بتناول هذا الخبر، ولكن المسؤولين وضحوا بأن الإيقاف هو مجرد إشاعة والبرنامج لا يزال مستمراً لتقليل الأضرار الواقعة على الأسر السعودية الفقيرة، ومن حق المواطن أن يعترض على المبلغ المستحق.

خطوات التسجيل بحساب المواطن

إن التسجيل بحساب المواطن للحصول على الدعم من الأشياء التي تشغل بال الكثير من المواطنين الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر أن يفتح باب التسجيل مرة أخرى، وإليكم الطريقة الصحيحة للتسجيل بحساب المواطن الجديد وهي كالآتي:

تتوجه لموقع حساب المواطن.

بعد ذلك تعمل على إنشاء حساب جديد وكتابة البيانات الشخصية التي يتم طلبها من رقم الهوية، تاريخ الميلاد، ورقم الجوال.

يتم إرسال كلمة المرور التي تكون مؤقتة وهذا عبر رسالة نصية برقم الهاتف الذي تم إدخاله بالنظام.

تكتب كلمة السر الجديدة بدلاً من المؤقتة بمكانها الصحيح.

بعد ذلك تعين كلمة سر جديدة.

تستكمل بعد ذلك تسجيل وتضيف البيانات الخاصة بعنوان السكن، بيانات التابعين، والحساب البنكي، بيانات العقارات، وكذلك المعلومات المتعلقة بالدخل.

ترفع بعض ذلك جميع الوثائق بالإضافة للمستندات المطلوبة إن وجدت.

تتأكد من أن كافة البيانات التي أدخلت صحيحة.

تضغط على خانة إقرار صحة البيانات التي قمت بإدخالها.

ثم تنقر فوق خانة تقديم الطلب للتسجيل.

الحد المانع لحساب المواطن الجديد

إن الحد المانع الخاص بحساب المواطن يعد مجموع الدخل الحاصل عليه شخص بالأسرة، بشكل يجعلها غير مستحقة للدعم ولم يقم حساب المواطن بالإعلام مباشرة عن الحد الذي يمنع حساب المواطن، ولكنه ببعض الحالات يتم الاستفسار عن السبب الخاص بالمنع من خلال تويتر، فهناك أشخاص قد تجاوزوا الحد المانع نظراً لتجاوز دخل الأسرة الشهري 20,000 ريال، وبالتالي هنا لن يكونوا مستحقين لصرف الدعم.

آخر ميعاد للتسجيل بحساب المواطن

لم يتم تحديد ميعاداً ثابتاً لإغلاق التسجيل بوجه عام، ولكن على الأشخاص الذين يريدون التسجيل أن يلحقوا به قبل أن يأتي يوم 16 يوليو، حتى يكونوا مستحقين لصرف الدعم الخاص بشهر أغسطس.

كيفية الاستعلام عن حساب المواطن

بإمكان المتقدم أن يقوم بالاستعلام عن الاستحقاق الخاص بحساب المواطن، وهذا يكون من خلال اتباع بعض الخطوات اللازمة لهذا الأمر وهي كالآتي:

أولاً عليك أن تنتقل لموقع حساب المواطنhttps://www.ca.gov.sa.

تقوم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

تختار خانة استعلام عن حساب المواطن.

تكتب كافة البيانات التي يتم طلبها من الموقع.

تضغط على خانة استعلام.

ستجد أمامك نتيجة الاستعلام وبشكل كامل.

دراسة الأهلية بحساب المواطن

إن دراسة الأهلية الخاصة بحساب المواطن تكن باليوم العاشر بالشهر، ويستمر دراسة الأهلية شهراً كاملاً في الدراسة، تكون لجميع البيانات المكتوبة بالطلب المقدم وتصدر النتائج في اليوم العاشر بالشهر، وفقاً للمؤكد من وزارة الموارد السعودية.