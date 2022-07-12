نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب عن طريق الجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت المملكة العربية السعودية فتح أبواب التسجيل مجددًا في برنامج حساب مواطن، مما دفع العديد من المواطنين التساؤل عن طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب، كي يتمكن جميع الشباب الاستفادة من الدعم الشهري المقدم لهم من حكومة المملكة، لذلك سوف نعرض في مقال اليوم خطوات التسجيل الصحيح داخل البرنامج، وأيضًا الشروط اللازمة للتسجيل.

طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب

قدمت الحكومة السعودية دعم مالي يقدم بانتظام شهري لجميع الشباب المسجلين داخل برنامج حساب مواطن، ولكن يشترط أن يتم التسجيل بطريقة صحيحة لضمان الحصول على الدعم مع الالتزام بتقديم الأوراق التي تثبت استحقاقهم للدعم، وتتمثل خطوات التسجيل وفقًا للآتي:

كيف اسجل في حساب المواطن لحالي

لا بد من الدخول مباشرةً على الصفحة الرئيسية الخاصة بحساب مواطن.

قم بالضغط على تسجيل جديد، سوف تظهر لك صفحة بيانات قم بإدخال الاسم، رقم الجوال، وتاريخ الميلاد، ورقم الهوية الوطنية، وكافة للبيانات المطلوبة.

سوف يظهر أمامك رمز مرئي خاص بالتحقق، قم بإعادة كتابته كما هو.

سيتم إرسال كود رقمي على رقم الجوال المدون بالموقع، أعد كتابته في مربع التحقق على الشاشة.

أنشئ حساب خاص بك على الموقع، وكلمة مرور لتسجيل الدخول إلى صفحتك.

أدخل رقم الحساب البنكي الخاص بك، وكافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

اضغط على كلمة موافق ليكتمل التسجيل.

شروط حساب المواطن للعزاب

حددت الحكومة السعودية عدة شروط صارمة وموضحة ينبغي توافرها في العزاب الراغبين بالتسجيل، كي يستحقون الدعم الحكومي المقدم لهم، وتتلخص تلك الشروط فيما يلي:

يشترط الحصول على الجنسية السعودية، أو إقامة طالب الدعم على أراضيها إقامة دائمة.

كما أيضًا اشترطت الحكومة على ضرورة ألا يقل عمر العازب المسجل في حساب مواطن عن ثمانية عشر سنة.

ألا يتخطى الراتب الخاص به عن ألفان ريال سعودي.

يجب أن لا يكون سجين.

شروط حساب المواطن للنساء

يجب أن تكون المرأة العازبة عمرها يبدأ من 18 عام.

أما في حال المرأة المطلقة لا بد أن تثبت حضانة أطفالها.

في ختام مقال طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب، عرضنا في المضمون السابق خطوات التسجيل الصحيح الواجب الالتزام بها، بالإضافة إلى الشروط التي وضعتها حكومة المملكة العربية السعودية للعزاب الراغبين في التسجيل بحساب مواطن.