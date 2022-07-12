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عمر شويل - جدة حل مشكلة التسجيل بالحساب الشخصي للمواطن، أعلن حساب المواطن عن كيفية تسجيل الدخول إلى المستفيدين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في برنامج حساب المواطن لأنهم غيروا أو فقدوا رقم هاتفهم المحمول، وأرسل رسالة إلى تويتر على الشبكة الاجتماعية لتأكيد البرنامج، لتحديث رقم الهاتف المحمول مقدمًا، سيحتاج المستفيدون إلى تحديث البيانات حتى يضيفوا هاتفًا جديدًا.

حل مشكلة التسجيل بالحساب الشخصي للمواطن

بعض المستفيدين الذين فقدوا أو قاموا بتغيير هواتفهم المحمولة واجهوا مشاكل في التسجيل للحصول على حساب شخصي للمواطن لأن البرنامج طلب هذا الهاتف المحمول أثناء عملية التسجيل، ولكن باتباع سلسلة من الخطوات للتسجيل:

في البداية لا بد من الدخول إلى حساب المواطن الذي ذكر أن يمكن إتمام العملية، سيتم نقلك إلى صفحة تسجيل الدخول.

اضغط على زر الوصول المحلي.

لمتابعة التفاصيل الأخرى التي يعلنها البرنامج.

يؤكد البرنامج أن هناك طرقًا متعددة للمواطنين لتحديث أرقام هواتفهم المحمولة، بحيث يمكنك الاتصال بحساب مواطنك مباشرةً عن طريق الاتصال برقم 19912 وطلب تحديث رقم هاتفك المحمول.

بعد مراجعة جميع البيانات التي أدخلتها، سيتم تحديث رقم هاتفك المحمول وإرسال كلمة المرور الخاصة بك إلى هاتفك المحمول الجديد.

أدخل كلمة المرور في الحقل الخاص بها.

بعد ذلك، سيتم إدخال البيانات حتى يتم تسجيل الدخول بنجاح.

تحديث رقم الجوال في تطبيق حساب المواطن

هناك طريقة أخرى للمواطنين لتحديث أرقام هواتفهم المحمولة باتباع الخطوات التالية:

في البداية، قم بتنزيل تطبيق حساب المواطن.

بعد ذلك يقوم المستخدم بتسجيل الدخول والنقر فوق زر إعادة تعيين كلمة المرور.

عند إدخال رقم هاتفك المحمول الجديد، ستتلقى كلمة مرور مؤقتة.

بعد إدخال كلمة المرور، يقوم المستخدم باتباع الخطوات المطلوبة، وإدخال كلمة مرور جديدة إذا لزم الأمر، وستكون عملية التسجيل ناجحة.

برنامج حساب المواطن الجديد

هو برنامج تنموي أنشأته وكالة حكومية لدعم الأسر الفقيرة التي ليس لديها دخل ثابت ويمكنها أن تعيش حياة كريمة.