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عمر شويل - جدة شروط تقديم وظائف المديرية العامة للسجون 1444، يرغب الكثير من السعوديين في العمل بمصلحة السجون التابعة للمديرية العامة، ولكنه يودون معرفة ما شروط تلك الوظيفة، وسوف نوضح ذلك بالتفصيل خلال هذه المقالة، فتابعونا.



شروط تقديم وظائف المديرية العامة للسجون 1444

حددت المديرية العامة للمملكة العربية السعودية بعض الشروط التي يجب على المتقدمين الراغبين في شغل منصب متعلق بالسلطات استيفاؤها، أهمها ما يلي:

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة التي يجب أن تكون مصدقة من وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية أو ما يعادلها.

مقيم في المملكة العربية السعودية ويحمل الجنسية السعودية.

قد تكون هناك استثناءات إذا كان مقدم الطلب الذي نشأ مع عائلة خارج المملكة العربية السعودية يخدم البلد أو يخدم الجيش.

كن شخصًا جيدًا وله سمعة طيبة.

لا تمس نزاهتك أو شرفك، ولا تدان من قبل قاضٍ أو في حكمه.

لا تحتفظ بمكان عملك السابق في نظام الخدمة العسكرية.

كذلك يجب أن يتطابق الوزن والطول مع اللوائح الطبية لمدير السجن.

لزواجك، يجب أن تكون جنسية زوجتك غير أجنبية، يجب أن تكون سعودية.

وكذلك طلب مقدم الطلب الذي تزوج من امرأة غير سعودية، يتم رفضه.

يجب إكمال طلبات التوظيف في مديرية السجون إلكترونيًا من موقع أبشر للتوظيف ويجب إدخال جميع التفاصيل بشكل صحيح وصحيح.

يجب أن تكون الشهادات الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية معادلة. للشهادات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية.



شروط وظائف السجون الطول والوزن

حددت المديرية العامة للمملكة العربية السعودية الشروط التالية للمتقدمين لتعيين الرتبة العسكرية، حسب وزنهم وطولهم:

تم تحديد أن طول جسم الذكر كان لا يقل عن 170 سم.

كما تم الإعلان عن عدم قبول المتقدمين من الإناث أو الذكور الذين لا يتناسب وزنهم مع طولهم. وفقًا لما أقرته اللوائح الطبية للمديرية العامة للمملكة العربية السعودية.



مديرية السجون السعودية

المديرية العامة للسجون هي جهاز أمني تابع لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وتشمل مهامها الإشراف العام على السجون، وتنظيم العمل داخل السجون، وإدارة السجون وحمايتها.

من واجبات مديرية السجون إعداد سجن مركزي لتعلم وتعديل وتنمية مهارات السجناء مع الحفاظ على صحة عامة جيدة.