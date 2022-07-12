نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم حساب المواطن الجديد 1443 – 2022 والاستعلام عن نتائج الاهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين عن رابط التقديم حساب المواطن، وذلك بعد إعلان برنامج حساب المواطن عن إتاحة التسجيل في البرنامج الذي يعتبر من أهم وأكبر برامج الدعم التي تقوم بتقديمها المملكة العربية السعودية للمواطنين، حيث تقوم بتقديم دعم مادي للمواطنين بهدف تحسين الحالة المادية، والقضاء على الفقر.

رابط التقديم حساب المواطن

يمكن الآن للمواطنين البدء في التسجيل في برنامج حساب المواطن، وذلك من خلال الجوال عن طريق تطبيق حساب المواطن، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

الدخول بالموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن عبر الموقع الرسمي ca.gov.sa.

القيام بإنشاء حساب جديد عبر الذهاب على تسجيل جديد وإدخال البيانات المطلوبة الخاصة بك بشكل صحيح، مثل رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال.

القيام بتفعيل الحساب عبر إدخال البيانات التي تم إرسالها على رقم الجوال الذي أدخلته.

قم بتغيير كلمة المرور الخاصة بك.

القيام بإدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالاستمارة الخاصة بك، ولا بد من التأكد من صحة البيانات، حيث سيتم مطابقة بيانات الاستمارة المقدمة مع البيانات المسجلة في الأنظمة الحكومية الأخرى.

قم بإرفاق جميع الأوراق المطلوبة وذلك من خلال اختيار زر إدارة المرفقات، ثم اختيار نوع المرفق الذي سوف تقوم برفعه، والذهاب على حفظ.

القيام بالموافقة على صحة جميع البيانات والمستندات التي قمت بإدخالها، ثم القيام بالذهاب على تقديم طلب التسجيل.

استعلام نتائج أهلية حساب المواطن

يمكنك معرفة الخطوات اللازمة لكيفية التحقق من أهلية حساب المواطن، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بحساب المواطن.

القيام بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

القيام بإدخال رمز التحقق، ثم النقر على تسجيل.

من خلال القائمة الرئيسية، قم باختيار نتائج الأهلية.

سوف يتم عرض حصولك على أهلية الدعم أم لا.

تسجيل جديد حساب المواطن 1443

في نهاية المقال نكون قد انتهينا من تقديم رابط التقديم حساب المواطن، وقمنا بشرح تفصيلي لكيفية التسجيل في البرنامج، كما قمنا بتقديم شرح كيفية الاستعلام عن نتائج أهلية برنامج حساب المواطن.