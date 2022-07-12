نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التمويل لأصحاب المهن الحرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التمويل لأصحاب المهن الحرة، تعتبر البنوك من أهم وأشهر البنوك في المملكة. نقدم العديد من القروض للأسر المتعطلة والمحتاجة والمتقاعدين. يقدم قرضًا ميسرًا بأطول فترة سداد ممكنة، تخضع جميع قروض وائتمانات بنك التنمية الاجتماعية لأنظمة الشريعة الإسلامية وقيودها. شروط التمويل لأصحاب المهن الحرة أولاً، يجب ألا يقل عمر المواطنين عن 18 عامًا.

يجب أن يكون أيضا تحت سن الستين.

بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يزيد دخل الشخص الراغب في الحصول على قرض عن 14.000 ريال سعودي.

يجب على المتقدمين اجتياز فحص الائتمان واجتيازه.

يجب سداد مبلغ القرض في غضون 40 شهرًا.

تحتاج إلى تقديم ضمان القرض.

يجب عليك تحديد نوع النشاط الذي يمارسه. ويجب عليك إحضار ترخيص لممارسة هذا النشاط.

الحد الأقصى لمبلغ القرض 60.000 ريال لمن هم فوق 21 سنة و 32.000 ريال لمن هم دون 21 سنة. فوائد الحصول على المال لتلقي الأموال فوائد عديدة منها: أولاً، يحتاج المواطنون إلى معرفة أنه سيتم إصدارها بدون فوائد أو رسوم إدارية أخرى.

يمكن أن يكون التمويل 150 ألف ريال سعودي.

خاضع لأحكام الشريعة الإسلامية وحكمها.

يتم توفيره لجميع شرائح المجتمع القادرة على العمل وزيادة الإنتاج.

التقدم بطلب للحصول على أموال العاملين لحسابهم الخاص

يمكنك التقدم بطلب للحصول على الأموال عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية: في البداية، قم بزيارة الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية. بعد ذلك حدد نوع التمويل النقدي أو النقدي. بعدها انقر فوق “تسجيل الدخول من بوابة نفاذ”. ثم اضغط فوق التقدم بطلب للحصول على قرض جديد. في التالي انقرعلى التقدم بطلب للحصول على قرض صاحب عمل حر. تحديد خدمة احترافية. اقرأ ووافق على جميع الشروط. ثم أكتب خطابًا إلى أقرب فرع بنك تنمية إليك. في النهاية اضغط على أنا أوافق، ثم التالي.

كفيل مالي يعمل لحسابه الخاص بالنسبة للعاطلين عن العمل والعاملين في القطاع الخاص، تحتاج البنوك إلى ضامن، شروط هذا الكفيل هي كما يلي: أولا، يجب أن يكون سعوديا

يجب أن يكون أيضًا مقيمًا دائمًا في المملكة.

يجب ألا يتجاوز عمر الكفيل 55 سنة.

بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي رعاية أي شخص آخر عند التقدم للحصول على التمويل.

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