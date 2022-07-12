نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة قرر في الفترة الأخيرة على أن الزوجة السعودية التي تتعدى من العمر 18 عاماً وتتوافر بها كافة الشروط يمكن لها التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي، لمنصة الدعم التي أوضحت عنها الوزارة لكي يتم استحقاق بشكل آمن، حيث أن يكون تسجيل كافة البيانات المطلوبة بكل دقة وحرص، وهذا لكي يتم التحقق من التحاق الخاص بالمتقدم كتابع، وبناءا على ذلك سوف يتم صرف المعاش الشهري المستحق من نظام الضمان الاجتماعي، وقد تجد الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أوضحت عن معاقة الزوجات وهذا لإضافة الأبناء فقط، وأكد على أن تكون العقوبة غرامة مالية كبيرة للغاية أو السجون لمدة عام.

شروط الضمان الاجتماعي :

يجب على المتقدمة أن تكون سعودية الجنسية. يجب أن تكون مقيمة إقامة كاملة داخل المملكة العربية السعودية. يجب أن يكون للمتقدمة أبناء سعوديين. يجب على الزوجة المتقدمة أن تتعدى عمرها 18 عاماً. الزوجة التي تلحق في الالتحاق إلى ملف العائلة، وهذا لكي يصبح مفرد تابع للأسرة. يجب على المتقدمة التسجيل كفرد تابع للأسرة، وأضاف اسم الزوج.

وأضاف إلى ذلك أن يأخذ معاش الضمان الاجتماعي للأسرة المتعلقة بالمرأة التي بحاجة لهذا، ولذلك سوف يتم قبول المتقدمة للضمان الاجتماعي، ولذلك يوجد العديد من الحالات المختلفة التي لا يريد حاجة لاسم الزوج، وهذا لكي يتم عدم الإفصاح عن الراتب الشهري للمواطنين السعوديين المستفيدين، وبناءا على ذلك لا يتجاوز الحد الأدنى المحتسب للمعاش الضمان المطور، حيث أن سوف تتمتع الأسرة لكي يتم الحصول على معاش الضمان الشهري.

ومن الجدير بالذكر أن يوحد العديد من المواطنين السعوديين المستفيدين المستحقين بالمملكة العربية السعودية يريدون معرفة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وأضاف إلى ذلك أن هذا التطور بالنظام بشكل خاص للتسجيل، وبناءا على ذلك سوف يتم توفير طريقة التسجيل داخل الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور :

يجب على المتقدم أن الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببرنامج الضمان الاجتماعي الجديد. ثم بعد ذلك الضغط على تسجيل جديد. ثم بعد ذلك إدخال كافة البيانات المطلوبة والمعلومات الشخصية (الاسم، رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد) وهكذا، والتأكد من صحتها. ثم يجب قراءة جميع الشروط والأحكام والموافقة عليها. يجب على المستفيد كتابة رمز التوثيق التي تم إرسالها على الهاتف الجوال. يجب على المستفيد تحديد نوع السكن سواء كان إيجار أم ملك . ثم بعد ذلك النقر على أيقونة دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور. يجب إضافة المنزل الذي ترغب في أن يكون تابع للطلب المتقدم.

وبالإضافة إلى ذلك أن يجب على المتقدم إدخال فيما يخص السكن والبيانات الشخصية، والمواطنين السعوديين التابعين والتعليم والتراخيص والممتلكات وفيما يشكل ذلك، ولذلك في حالة إذا كان المستفيد المتقدم داخل معاش الضمان الاجتماعي يملك أكثر من أسرة كعائل، بناءا على هذه الحالة الضغط على إنشاء منزل