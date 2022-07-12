طريقة عمل كرات الشوفان بخطوات بسيطة وسهلة

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عمر شويل - جدة كرات الشوفان بالكاكاو تعتبر من أجمل أنواع كرات الشوفان على الإطلاق، لأن معظمنا يعشقها بسبب رائحتها الزكية وطعمها التحفة، وتحتوي على عناصر غذائية مفيدة وهامة، وتحتوي أيضا على القليل من السعرات الحرارية التي لا تسبب زيادة في الوزن، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل كرات الشوفان بالكاكاو. طريقة عمل كرات الشوفان بالكاكاو المكونات ١٦٠ جرام من الشوفان.

نصف كأس كبير من زبدة الفول السوداني.

ثلث كأس كبير من العسل.

٦٥ جرام من بودرة الكاكاو.

١/٣ كأس كبير من بشر جوز الهند.

خمسون جرام من جنين القمح.

ملعقة كبيرة من خلاصة الفانيلا.

عشرة جرام من مسحوق القرفة. طريقة تحضير كرات الشوفان بالكاكاو ضعي العسل مع زبدة الفول السوداني في بولة، ثم ضيفي إليهم الشوفان وامزجيهم حتى يتجانسوا.

بعد ذلك اسكبي جنين القمح، وبودرة الكاكاو، والقرفة، وخلاصة الفانيلا فوق خليط العسل، ثم قلبي المكونات بيديك، حتى تتماسك المكونات.

قومي بعمل عشرون كرة من خليط العسل، ثم زينيهم بالبشر وضعيهم في الثلاجة لمدة نصف ساعة، حتى تصبح كرات الشوفان بالكاكاو جاهزة للتناول. طريقة عمل كرات الشوفان بالكاكاو والشكولاتة مكونات كرات الشوفان بالكاكاو والشكولاتة ٣٨٠ جرام من الشوفان.

٧٦ جرام من الكاكاو.

١/٤ كأس كبير من رقائق الشكولاتة.

١/٢ كأس كبير من الحليب.

أربع ملاعق صغيرة من العسل. طريقة تحضير كرات الشوفان بالكاكاو والشكولاتة ضعي العسل في وعاء، ثم ضيفي إليه الشوفان بعد طحنه، ثم امزجيهم.

بعد ذلك ضيفي رقائق الشكولاتة والكاكاو، والحليب إلى خليط الشوفان والعسل، حتى تحصلي علي عجينة.

ثم شكلي أربعة وعشرون كرة من خليط الكاكاو والشوفان، ثم ضعيهم في وعاء داخل الثلاجة لمدة ٥٠ دقيقة، حتى تصبح كرات الشوفان بالكاكاو والشكولاتة جاهزة للتناول. طريقة عمل كرات الشوفان الصحية مكونات كرات الشوفان الصحية كوبان إلا ربع من الشوفان.

١/٢ كوب من الحليب المجفف.

نصف كوب كبير من القشطة.

مائة جرام من الزبدة الطرية.

كأسان صغيران من جوز الهند المبشور.

ربع كوب كبير من السكر المطحون.

١٤٠ جرام من الفستق المجروش.

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