كيفية تغيير رقم الجوال في برنامج حساب المواطن 1444

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عمر شويل - جدة كيفية تغيير رقم الجوال في برنامج حساب المواطن، يعاني الكثير من السعوديين من مشكلة فقدان الجوال وعدم التمكن من الحصول على الرقم المسجل به حساب المواطن، ويرغبوا في تغيرالرقم بطريقة بسيطة، وهذا موضوعنا اليوم، فتابعونا.

كيفية تغيير رقم الجوال في برنامج حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عبر شبكة التواصل الاجتماعي تويتر أنه في حالة وجود مستفيدين من البرنامج لا يمكنهم التسجيل للحصول على حساب مواطن سعودي من البوابة الإلكترونية بسبب فقدان أو تغيير رقم الهاتف المحمول، فسيحتاجون إلى الوصول إلى بوابة حساب المواطن .

عند تسجيل الدخول من بوابة الوصول الوطنية الموحدة، سيتم إدخال بيانات أبشر الخاصة بالمستلم وستكون طريقة التسجيل على النحو التالي:

انقر فوق رمز تسجيل الدخول على البوابة المحلية .

أدخل رقم الهوية وكلمة المرور المرتبطين بخدمة نافاث وانقر فوق تسجيل الدخول.

سيتم إرسال كلمة المرور المؤقتة إلى الهاتف المحمول المسجل في التطبيق، لذا انقر فوق رمز “متابعة”.

انقر فوق علامة التبويب “تفاصيل المستلم”.

انقر فوق رمز تغيير رقم الهاتف المحمول.

أدخل التفاصيل (رقم الهوية – تاريخ التقويم الميلادي – رقم الهاتف المحمول الجديد – تاريخ

انتهاء صلاحية بطاقة الهوية) وانقر فوق أيقونة تحرير.

سيتم إرسال كلمة المرور المؤقتة إلى هاتفك المحمول الجديد وستضغط على أيقونة “المصادقة”.

أخيرًا، سترى رسالة تؤكد أن رقم هاتفك المحمول قد تم تغييره بنجاح.

سيسمح لك ذلك بإكمال عملية التسجيل بنجاح باستخدام حساب المواطن الخاص بك، والتحقق من أهليتك.

خطوات تحديث حساب المواطن للمستقلين

يجب إرفاق جميع المستندات والوثائق التكميلية التي تؤكد شرعية استقلال الأسرة، هذه الوثائق هي: (شهادة ملكية المنزل، نسخة من عقد الإيجار القياسي للمنزل من موقع الإيجار، نسخة من معمل الشهادة أو الجامعة أو المنزل الجامعي).

كما أكد البرنامج أن جميع الوثائق المرفقة باسم شخص مستقل يجب أن تفي بمعايير دعم البرنامج مرة أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأي شخص يريد تحديث التفاصيل الوصول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن

خدمة حساب المواطن على تويتر لتلقي الشكاوى