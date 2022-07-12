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عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن إيقاف الخدمة الإلكترونية الخاصة لموعد القضية عن طريق أبشر، يرغب الكثيرون في معرفة كيفية إيقاف موعد القضية من خلال النظام الإلكتروني، ويمكنهم فعل ذلك عن طريق استخدام منصة أبشر الإلكترونية، وسوف نوضح ذلك خلال هذا المقال، فابقوا معنا.
كيفية الاستعلام عن إيقاف الخدمة الإلكترونية الخاصة لموعد القضية عن طريق أبشر
هذه الخدمة مقدمة من منصة أبشر الإلكترونية، حيث من خلال منصة أبشر الإلكترونية، يمكنك إيقاف خدمة الكشف عن جميع التفاصيل عن طريق حجب تفاصيل القضية تمامًا.
يمكن تنفيذ هذه الخدمة في سلسلة من الخطوات البسيطة التي سنقدمها. في السطور التالية:
- في البداية، عليك بالدخول إلى منصة أبشر.
- سينقلك هذا إلى شاشة النظام الأساسي الرئيسية.
- من هذه الشاشة، حدد وانقر فوق رمز الخدمة الشخصية الخاصة بك.
- ستتم إعادة توجيهك الآن إلى صفحة أخرى، حيث يمكنك تحديد خدمة المساعدة بالنقر فوق الرمز الموجود على الجانب الأيسر من الصفحة.
- سيُطلب منك الآن إدخال بعض البيانات.
- الرجاء إدخال رقم التعريف.
- الرجاء إدخال تاريخ ميلادك.
- إذا أدخلت جميع البيانات بشكل صحيح، فانقر فوق تأكيد.
- ثم انقر فوق الزر “متابعة”.
- يجب أن تشاهد الآن صفحة تحتوي على جميع تفاصيل الحالة.
- من هذه الصفحة يمكنك تحديد الحالة المعروضة.
- إذا كانت لديك حالات متعددة، يمكنك تحديد واحدة واختيار إيقاف عرض هذه الحالة.
يمكنك أيضًا معرفة جميع المشكلات من موقع أبشر.
- ومن المعروف أيضًا أن أبشر منصة إلكترونية تم إنشاؤها لتلبية الحاجة المستمرة لرقمنة الخدمات الحكومية.
- إذا كانت لديك حالات متعددة، يمكنك تحديد واحدة واختيار إيقاف عرض هذه الحالة.
الاستعلام عن حالة القضية
من خلال موقعها على شبكة الإنترنت، تقدم وزارة العدل السعودية أيضًا خدمات حالة الحالة للأشخاص الذين لديهم العديد من القضايا التي لم يتم حلها، بما في ذلك الخدمات التي تساعد في تحديد جميع التفاصيل المتعلقة بالقضية.
ما إذا كانت القضية قد تم تأجيلها، ونص قرار القضية، ونص الشكوى، كلها خطوات بسيطة.
- يجب أن تذهب إلى موقع وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية.
- يتم في هذه الصفحة عرض العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة على الموقع الإلكتروني، مما يتيح لك اختيار الخدمة التي تناسب غرضك.
- في النهاية، انقر لتحديد خدمة التعرف على “حالة القضية”.
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