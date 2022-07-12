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عمر شويل - جدة وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي 1444، أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي عن العديد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأعلى أو متوسط ​​المؤهلات.

وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي عن الوظائف الشاغرة على النحو التالي:

المسمى الوظيفي (كاتب)

يجب أن يكون الباحثون عن عمل حاصلين على دبلوم المدرسة الثانوية أو أعلى (على سبيل المثال، دبلوم المدرسة الثانوية، دبلوم، درجة البكالوريوس).

يجب أن يكون لدى المتقدمين مهارات الكمبيوتر.

لا توجد خبرة مطلوبة للتطبيق.

آخر يوم للتقدم لوظيفة هو 1 يناير 1444 هـ.

وظيفة كاتب جناح بوحدة زراعة نخاع العظام

يجب أن يكون الباحثون عن عمل حاصلين على دبلوم المدرسة الثانوية أو أعلى (على سبيل المثال، دبلوم المدرسة الثانوية، دبلوم، درجة البكالوريوس).

يتطلب معرفة بجهاز الكمبيوتر واللغة الإنجليزية.

أي خبرة المطلوبة.

آخر موعد لتقديم الطلب الخميس 22 ديسمبر 1443 هـ.

وظيفة كاتب جناح العناية بالثدي

وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي 1444، يمكن استخدامه للتقديم على حاملي المؤهلات الثانوية أو المؤهلات العليا (المدرسة الثانوية، الدبلوم، درجة البكالوريوس).

يتطلب معرفة الكمبيوتر والبرامج المكتبية واللغة الإنجليزية.

قد تتغاضى عن عوامل الخبرة أثناء التقديم.

آخر موعد لتقديم الطلب الخميس 15 ديسمبر 1443 هـ.

فوائد العمل بمستشفى الملك فيصل التخصصي

كموظف في مستشفى الملك فيصل لديك العديد من المزايا منها:

يمكنك التقديم بسهولة من الموقع الإلكتروني دون الذهاب إلى مقر المستشفى.

يتقاضى موظفو مستشفى الملك فيصل رواتب تنافسية للغاية.

الاستفادة من السكن والمواصلات.

التطوير المهني المستمر والإجازة المهنية السنوية، حسب طبيعة العمل .

تأمين طبي ورعاية شاملة.

هناك استراحة خاصة للموظفين للعمل.

الدعم التعليمي والتعليم المستمر حتى يتأهل الموظفون للوظيفة التي يتلقونها.

الإجازات السنوية والمهنية.

رابط التقديم في الوظائف