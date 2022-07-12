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عمر شويل - جدة حقيقة استمرار صرف مكرمة الدعم الإضافي الملكية مع راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر، هل تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصرفها لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالأوامر السامية من خادم الحرمين الشريفين، وذلك كما تم صرف مكرمة في الشهر الماضي مع راتب عيد الأضحى، كثرت التساؤلات عن مكرمة جديدة يتم صرفها لمشمولي الضمان في عيد الأضحى المبارك، وينتظر مستفيدي الضمان الاجتماعي رد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تلك الأخبار، وهل سيتم استمرار البرامج الخاصة بالدعم الإضافي للفقراء والمحتاجين لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة.

حقيقة استمرار صرف مكرمة الدعم الإضافي الملكية مع راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر

وتجدر الإشارة إلى أن تفاصيل الدعم الإضافي الذي تم صدور أمر ملكي من الملك سلمان منذ أيام قليلة سبقت عيد الأضحى المبارك، فقد اشتملت تلك المساعدات زيادة الدعم المقرر لمستفيدي برنامج حساب المواطن، كما اشتمل هذا الدعم المستحقين لبرنامج أنعام لصغار مربي الماشية، أما عن الاستفادة من هذا الدعم لمستحقي راتب الضمان الاجتماعي فقد تقرر صرف دعم إضافي لمرة واحدة بالإضافة إلى راتب الضمان.

ودعم إضافي لمستفيدي الضمان وبرنامج حساب المواطن “بدل غلاء معيشة”

أما عن الدعم الإضافي لذي تم صرفة قبل عيد الأضحى المبارك فقد كان كالتالي:

تقديم دعم إضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن بمبلغ 8 مليار ريال سعودي.

تخصيص مبلغ وقدرة 408 مليون ريال يتم تقديمه للمستفيدين من برنامج دعم صغار مربي الماشية.

مساعدة مقطوعة تصرف لمرة واحدة بديل عن مقطوعة الضمان الاجتماعي التي تم وقف العمل بها منذ عدة سنوات، ويتم صرف تلك المساعدة في صورة معاش استثنائي إضافي، حيث تم تخصيص مبلغ 2 مليار ريال لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي.

يتم تخصيص مبلغ يقارب 10 مليار ريال لبناء مخزون احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية.

قيمة المكرمة الملكية المصروفة لمشمولي الضمان

1000 ريال سعودي لرب الأسرة.

500 ريال للتابع.

يتم ارتفاع المبالغ بزيادة التابعين.

موعد صرف ونزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي

يصرف راتب الضمان في اليوم الثاني من شهر المحرم 1444، وتقوم الوزارة بصرف أي مبالغ إضافية مع الراتب في نفس اليوم، وذلك في حال نزول أي مستحقات مالية إضافية لديها لمقبولي الضمان المطور في الشهر الجديد، ولا تدخر الوزارة جهد لمساعدة الفئات الفقيرة والمحتاجة وتقوم بتوفير المساعدات اللازمة للجميع.

المنصات الاجتماعية والبرامج الخيرية لتقديم المساعدات قبيل عيد الأضحى

منصة إحسان الخيرية تقوم باستقبال التبرعات الخاصة بأضاحي العيد على منصتها وتعيد توزيعها على المسجلين في الجمعيات الخيرية السعودية.

تقوم باستقبال التبرعات الخاصة بأضاحي العيد على منصتها وتعيد توزيعها على المسجلين في الجمعيات الخيرية السعودية. يتم تقديم المساعدات المالية بعد أن يتم تقديم الطلبات إلى الديوان الملكي السعودي.

يقوم بعض رجال الأعمال وأهل الخير بتوزيع لحوم الأضاحي في العيد للمحتاجين.

ويجب الإشارة إلى ما تبذله الحكومة السعودية من جهود للنهوض بالمواطن السعودي ، وذلك بتوجيه من “خادم الحرمين الشريفين” وتولى حكومة المملكة اهتمامها بالفئات محدودة الدخل، خاصة الأسر الأشد حاجة، وذلك بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق تطوير نظام الضمان الاجتماعي بإطلاقها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وكذلك برنامج التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام. أما في مجال الإسكان فتقوم منصة دعم سكني ودورها الفاعل من مشاريع ومخططات سكنية، وكذلك برامج القروض العقارية المدعومة، أما عن الأسر الريقية ورباب البيوت، فتقوم منصة دعم ريف بتحقيق التنمية المستدامة لأهل الريف، وكذلك منصة أنعام لدعم صغار مربي الماشية، جميعها جهود محمودة تقوم بها الحكومة السعودية تجاه مواطنيها.

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم تفاصيل المكرمة الملكية التي سبقت عيد الأضحى المبارك، والتي تم توجيهها للتغلب على تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار، وفي حال كان لديكم أي تعليق أو استفسار، فيمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات اسفل هذا التقرير.