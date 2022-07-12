نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار لسيارات موديلات قديمة وسيارات مستعملة بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار سيارات مستعملة بالمملكة العربية السعودية، يوجد في المملكة العربية السعودية الكثير من السيارات المستعملة وذلك للأشخاص الذين يكون من غير مقدرتهم شراء سيارة جديدة.

وهذه السيارات تكون استعمال بسيط ولا يوجد بها أي نوع من العيوب ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم بعض من الأسعار المستعملة في المملكة العربية السعودية فهيا بنا معا لنتعرف على أحدث أسعار السيارات القديمة.

أسعار سيارات مستعملة بالمملكة العربية السعودية

يوجد في المملكة العربية السعودية الكثير من السيارات ولكل منهم مزاياهم وإليكم في السطور الآتية أبرز تلك السيارات:

يوجد في مدينة جدة سيارة بي ام دبليو 2022 سيارة أوتوماتيك.

كما يوجد في مدينة الدمام سيارة كيا سبورتاج 2018 متوفرة بسعر 28.000 ريال سعودي ويمكن الحصول على السيارة من خلال دفع مقدم 2.000 ريال سعودي مع تقسيط شهري ألف ريال سعودي كل شهر.

يوجد أيضًا سيارة مرسيدس 2019 200 E وهي متواجدة في مدينة الطائف ومتوفرة بسعر 75.000 ريال سعودي.

كما يوجد سيارة في مدينة الخرج وهي هيونداي سوناتا 2007 المتوفرة بسعر 20.000 ريال سعودي.

يوجد أيضًا بالمملكة العربية السعودية تويتا كامري 2010 في مدينة الباحة.

يتواجد في مدينة الرياض سيارة هيونداي توسان 2018 المتوفرة بسعر 38.000 ريال سعودي.

كما يوجد في مدينة القريات سيارة تويوتا كورولا 2016 المتوفرة بسعر 25.000 ريال سعودي ويمكن شراء السيارة بالتقسيط من خلال دفع مقدم 5.000 ريال سعودي ويمكن التقسيط من خلال دفع 1000 ريال سعودي.

سيارات مستعملة بالمملكة العربية السعودية

ما زال هناك الكثير من السيارات المتوفرة بالمملكة العربية السعودية التي من بينها كلًا من التالي:

يوجد في مدينة الخرج سيارة هيونداي اكسنت 2020 المتوفرة بسعر 20.000 ريال سعودي.

كما يوجد أيضًا سيارة فورد اكسبلورر 2020 المتوفرة في مدينة المنورة كما متوفر بسعر 145.000 ريال سعودي.

يتواجد أيضًا سيارة فورد اكسبلور 2020 المتواجدة في مدينة المدينة المنورة وتلك السيارة متوفرة بسعر 145.000 ريال سعودي.

هناك أيضًا سيارة هيوندي اكسنت 2007 في مدينة الخرج المتوفرة بسعر 8.000 ريال سعودي.

كما يوجد سيارة تويوتا كورولا 2009 في مدينة الرياض المتوفرة بسعر 10.500 ريال سعودي.

يوجد أيضًا سيارة تويوتا كورولا 2017 في مدينة الرياض متوفرة بسعر 20.000 ريال سعودي