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عمر شويل - جدة واتساب بن سلمان وكيفية التواصل المباشر مع ولي العهد أو التواصل غير المباشر، من أهم ما يقوم بمتابعته المواطن السعودي من محبي الأمير ومن طالبي المساعدات والإعانات المالية أو غيرها، ويوفر الديوان الملكي السعودي الخاضع لمتابعة الأمير وإشرافه العديد من الخدمات التي يتم تقديمها لطالب المساعدات عبر الموقع الإلكتروني المباشر له، كما يستقبل شكاوى المواطنين الخاصة بالديوان أو غيرها من الشكاوى.

واتساب بن سلمان على بوابة الديوان الملكي لطلب مساعدات وشكاوى outage.royalcourt.gov.sa

تولي الملك سلمان بن عبد العزيز حكم المملكة منذ عدة أعوام وتولى ولاية العهد الأمير محمد بن سلمان، ويعتبر الأمير من اقوى أولياء العهد في تاريخ المملكة لما قام بتقديم خطط الإصلاح المالي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي في المملكة في الفترة القصيرة التي تولى فيها ولاية العهد، حيث قام بتدشين رؤية 2030 للانطلاق المجتمعي للمملكة في الفترة المقبلة ووضع الركائز الأساسية لهذه الرؤية، واستطاع في فترة قصيرة وضع ركائز جديدة لوطن قوي ومسيطر وفاعل في المحيط الإقليمي والداخل السعودي، ويتابع الأمير كل ما فيه مساعدة المواطنين وضمان رفاهيتهم على الدوام.

متابعة طلبات المواطنين من مدير الديوان الملكي (السيد بدر بن عساكر)

يعمل الديوان الملكي تحت متابعة مدير مكتب الأمير محمد بن سلمان المباشر، وهو السيد بدر بن عساكر، ويتابع كذلك الطلبات المطلوبة والمساعدات المقدمة من الديوان إلى المواطنين ومراقبة الآلية الخاصة لقبول الطلبات وتطبيق الشروط المخصصة بقبول المساعدات للمواطنين، ويقوم بمتابعة فاكس الأمير محمد بن سلمان وتحديد الطلبات الأكثر أهمية لعرضها عليه، كما يتابع الرد بالاشتراك مع موظفي الديوان على الأرقام الخاصة بالديوان وأيضا أرقام الأمير الخاصة لمتابع الطلبات وتحديد الأهمية منها، ويقوم بعرض الطلبات الملائمة على الأمير ليتم الموافقة عليها.

شروط مساعدات الديوان الملكي والأمير بن سلمان

يتم استقبال الطلبات من المواطن السعودي الجنسية.

يجب أن يكون من المقيمين داخل المملكة.

يكون المتقدم من أصحاب الدخل المنخفض أو أصحاب الحاجات من المطلقات والأرامل والذين ليس لهم دخل.

يجب ألا يكون لصاحب الطلب أملاك عقارية أو مزارع أو سيارات وغيرها.

يتم تقديم الوثائق التي تثبت الدخل والمستندات التي تثبت الاحتياج بالإضافة إلى الوثائق الثبوتية لصاحب الطلب.

يقوم الديوان بدراسة الطلب الكامل ولا يتم النظر في الطلب الذي لا يشتمل على المكونات الأساسية له.

كيفية تقديم طلب وأرقام واتساب بن سلمان (المكتب التنفيذي)

تكون الأرقام المتاحة فقط واتساب المكتب التنفيذي للأمير: 00966114882222 .

أو التواصل للاتصال من قبل تلك الأرقام 920030003 الخاصة بمكتب الأمير.

موظف للرد الفوري من مكتب الأمير: 00966114803572.

رقم الفاكس للتواصل السريع مع مكتب خادم الحرمين الشريفين هو 00966114803572

يمكن إرسال الطلب أو الشكوى على منصة موقع الديوان الملكي.

رقم الاتصال بالديوان الملكي السعودي : 8004000000.

كما يمكن التواصل على البريد الإلكتروني:[email protected]

ويجب الإشارة إلى ما تبذله الحكومة السعودية من جهود للنهوض بالمواطن السعودي ، وذلك بتوجيه من “خادم الحرمين الشريفين” وتولى حكومة المملكة اهتمامها بالفئات محدودة الدخل، خاصة الأسر الأشد حاجة، وذلك بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق تطوير نظام الضمان الاجتماعي بإطلاقها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وكذلك برنامج التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام. أما في مجال الإسكان فتقوم منصة دعم سكني ودورها الفاعل من مشاريع ومخططات سكنية، وكذلك برامج القروض العقارية المدعومة، أما عن الأسر الريقية ورباب البيوت، فتقوم منصة دعم ريف بتحقيق التنمية المستدامة لأهل الريف، وكذلك منصة أنعام لدعم صغار مربي الماشية، جميعها جهود محمودة تقوم بها الحكومة السعودية تجاه مواطنيها.

وبهذا نكون قد استعرضنا من خلال هذا التقرير رقم واتساب للتواصل المباشر مع ديون بن سلمان على بوابة الديوان الملكي السعودي، وذلك لطلب المساعدات المالية والعينية والشكاوى outage.royalcourt.gov.sa، وكذلك أوضحنا الشروط الخاصة باستحقاق تلك المساعدات وطرق التواصل وكيفية التسجيل.