نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية الإقامة السعودية 2022 “absher.sa” أو بدون أبشر وزارة الداخلية السعودية “توضح الخطوات” في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية الإقامة السعودية عبر أبشر الإلكترونية التي تقدم العديد من الخدمات للمواطنين اون لاين يمكنك معرفة صلاحية التصريح عن الإقامة بواسطة رقم الإقامة، ومن خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة التي اتاحتها المنصة للمستخدمين الراغبين في الاستعلام من خلالها، ولمعرفة الطريقة الصحيحة للاستعلام بالخطوات الصحية تابع المقال.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة السعودية 2022

يستطيع المواطنين الاستعلام عن صلاحية الإقامة السعودية من خلال الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر أبشر حيث يمكنكم اتباع التالي:

في البداية عليك الذهاب الي أبشر الإلكترونية.

ثم اختيار خدمات أبشر أفراد.

بعد ذلك قم بإدخال كل من الاسم، وكلمة السر.

سوف يظهر أمامك كود تحقق مرئي ادخله في المكان المناسب.

ثم قم باختيار خدماتي، والضغط عليها.

بعد ذلك اضغط على كلمة الاستعلام الالكتروني، ومن ثم اختر الجوازات.

في هذه الخطوة قم بالضغط على الخدمة الاستعلام عن الصلاحية.

ثم اذهب الي صفحة ادخال البيانات، واستكمل الادخال.

اكتب رقم الإقامة، ورمز التحق.

في النهاية اضغط على. زر عرض، وسوف تجد كافة البيانات الخاصة ب الصلاحية أمامك.

الاستعلام عن الإقامة بدون الذهاب الي منصة ابشر

قامت وزارة الداخلية السعودية بإتاحة طريقة للاستعلام عن التأشيرة بواسطة أبشر كما انها اتاحت طريقة أخري للمواطنين السعوديين الذين لا يمتلكون حساب على المنصة باتباع الخطوات التالية:

أولًا عليك الذهاب الي رابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ثم الذهاب الي أيقونة خدمات العمل الالكترونية، والضغط عليها.

بعد ذلك يتم النقر على بوابة الأفراد، واختيار أيقونة مستخدم جديد.

الآن قم بكتابة رقم الإقامة.

ثم ادخال التاريخ الهجري، والميلادي.

بعد ذلك قم بإدخال رقم التحقق.

في النهاية اضغط على التالي، وسوف تظهر التفاصيل.

الاستعلام عن صلاحية المقيم برقم الهوية

يستطيع المقيمين الاستعلام عن الهوية عبر أبشر من خلال اتباع التالي:

في البداية عليك الذهاب إلى أبشر، ومن ثم اختيار أفراد.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال الاسم، ورقم الهوية، ورقم السر.

ثم ادخال رمز التحقق الذي يظهر أمامك، واضغط تسجيل.

بعد ذلك اختر أيقونة خدماتي، واختيار الجوازات.

الآن قم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن الصلاحية.

ثم ادخال كل من رقم الهوية، ورمز التحقق.

في النهاية اضغط على زر عرض.

خطوات الاستعلام عن هوية مقيم

تتيح وزارة العمل السعودية خطوات بسيطة تمكنك من الاستعلام عن هوية مقيم وافد من خلال التالي:

اولًا قم بالذهاب الي موقع وزارة العمل السعودية، ومن ثم إضافة الاسم، وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل.

بعد ذلك قم باختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم اختر الاستعلام عن وافد.

الآن قم بإدخال رقم الإقامة، وكود التحقق.

في هذه الخطوة انقر على كلمة بحث.

في النهاية سوف تجد أمامك كافة المعلومات الخاصة ب الوافد.

خطوات الاستعلام برقم الهوية عن الصلاحية

يستطيع الشخص المقيم معرفة تفاصيل الهوية الخاصة به، ومعرفة موعد انتهائها بصورة إلكترونية من خلال الخدمة المقدمة من وزارة الداخلية السعودية من خلال اتباع التالي:

الخطوة الأولي الذهاب إلى منصة أبشر الإلكترونية، ومن ثم الضغط على أبشر أفراد.

ثم ادخال البيانات الاسم، رقم الهوية، وكلمة المرور.

سيظهر أمامك رمز التحقق ادخله بصورة دقيقة، واضغط تسجيل.

بعد ذلك اضغط على أيقونة خدماتي، واختر منها خدمات الجوازات.

من ثم قم بالضغط على كلمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

الآن ادخل كل من رقم الهوية، وكود التحقق.

في النهاية اضغط على عرض.

الاستعلام عن الصلاحية برقم الإقامة

قم بالذهاب الي رابط منصة أبشر.

ثم اختر أبشر أفراد.

الآن سجل الدخول من خلال إدخال الاسم وكلمة المرور.

ثم اختر خدمة الجوازات.

بعد ذلك ادخل الي أيقونة الاستعلامات الإلكترونية.

في هذه الخطوة اضغط على الاستعلام عن الإقامة.

الآن ادخل رقم الإقامة بصورة صحيحة.

ثم رمز التحقق.

في النهاية اضغط على استعلام.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافد أو المقيم برقم الإقامة