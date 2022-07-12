نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة توظيف في الخطوط الجوية السعودية تعرف على الشروط والاوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف لدى شركة الخطوط الجوية السعودية وذلك بالنسبة للرجال وللنساء من حملة شهادة الثانوية العامة والديبلومات الفنية والبكالوريوس.

وذلك للانضمام إلى طاقم العمل في شركة الخطوط الجوية السعودية في عدد من التخصصات الشاغرة في الشركة وقد قامت شركة الخطوط الجوية السعودية بوضع عدة شروط للقبول في الوظائف الخاصة بها.

تعرف على شروط الالتحاق لوظائف الخطوط الجوية

الشروط الواجب توافرها للتقديم والحصول على وظائف شركة الخطوط الجوية السعودية لسنة 1443 هجريا:

يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة يحملون الجنسية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الديبلومات الفنية أو البكالوريوس ويجب أن لا يقل التقدير عن جيد.

يشترط أن يجيد المتقدم أو المتقدمة اللغة الإنجليزية إجادة تامة من ناحية التحدث بطلاقة والكتابة بدرجة ممتازة.

يجب ألا يقل عمر المتقدم أو المتقدمة عن عشرون عام ولا يزيد عن ثلاثون عام.

يجب أن يتمتع المتقدم أو المتقدمة بجسد ممشوق ومتناسق فيجب أن يتناسب الطول مع الوزن.

يشترط أن لا يقل طول المتقدم أو المتقدمة عن 155 سم.

يجب أن يجتاز المواطن أو المواطنة اختبارات القبول المقررة من الخطوط الجوية السعودية.

أهم الأوراق والمستندات اللازمة للتقديم والحصول على وظائف شركة الخطوط الجوية السعودية:

يجب تقديم بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر. يشترط وجود جواز سفر خاص بالمتقدمين ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر. يجب أن يقوم المتقدم أو المتقدمة بتقديم سيرة ذاتية حديثة. يشترط تقديم الشهادة الدراسية مع سجل مفصل بالدرجات وتبدأ من الثانوية العامة فأعلى. إذا كان المتقدم أو المتقدمة قد حصلوا على الشهادة الدراسية من خارج المملكة السعودية فيجب أن يتم معادلة الشهادة. يشترط تقديم نتيجة اختبار Step مع قياس بدرجة لا تقل عن 72 درجة.

أهم مزايا الالتحاق في وظائف شركة الخطوط الجوية السعودية: