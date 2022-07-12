نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اعتماده رسمياً.. التقويم الدراسي 1444 بالمدارس والجامعات السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقويم الدراسي 1444 بالمدارس والجامعات وذلك بعد اعتماد وزارة التعليم السعودية له رسميًا، وقد تم اعتماد تقويم العام الدراسي الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي عليه، حيث وضحت الوزارة تفاصيل جدول الدراسة للعام الدراسي 1444/ 1445.

والذي من خلاله تحرص وزارة التعليم السعودية دائمًا على تقديم التقويم الأكاديمي الجديد عبر موقعها الرسمي، وقد يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن التقويم الجديد للدراسة لعام 1444، ولذلك سوف نوضحه عبر السطور التالية.

التقويم الدراسي 1444 بالمدارس والجامعات السعودية

تم وضع الجدول ليأخذ في الاعتبار جميع أيام العطل الرسمية والعطل الممتدة خلال العام الدراسي الجديد . حيث تم أطلاق التقويم الأكاديمي للعام الدراسي الجديد ليشمل 3 فصول دراسية، علي نفس النحو الذي تم العمل به في العام الدراسي الذي أوشك علي الانتهاء .

وبالرغم من ذلك فقد صرحت جامعة دار العلوم انه سيتم اعتماد نظام الفصلين الدراسيين للعام الجديد . كما صرحت وزارة التعليم السعودية أن زمن الحصة 50 دقيقة وعدد الحصص باليوم الدراسي 6 حصص توزع علي مدار اليوم.

ما هو جدول التقويم الدراسي ١٤٤٤

عبر انفوجرافيك توضيحي نشرته وزارة التعليم السعودية عبر صفحتها الرسمية بتويتر يوضح ابرز تفاصيل التقويم الدراسي 1444/1445 للعام الدراسي الجديد، ونص جدول الدراسة علي النحو التالي:

وقد كشفت وزارة التعليم السعودية التقويم الأكاديمي الجديد للعام المقبل، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء عليه رسميًا، وأعلن أيضًا عن الموعد المقرر لعودة المعلمين والمشرفين وطاقم التدريب.

متي بداية العام الدراسي 1444 / 1445

يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور والعاملين التربويين متى ستبدأ الدراسة 1444-1445 وبالتالي، فان موعد العودة للدراسة الحضورية سيكون في الاول من شهر صفر 1444 الموافق 28/8/2022.

يحتوي التقويم الجديد علي الإجازات الرسمية، كما يتضمن كل فصل دراسي على عدد من الإجازات الممتدة. حيث يتم ذلك لمدة ثلاثة أو أربعة أيام حتي تكفي للطلاب للراحة قبل إنهاء دراستهم في أسابيع الدراسة.

يكون نظام الامتحان طوال الفصل الدراسي الأول والثاني والثالث كالمعتاد يخضع الطلاب لامتحانين في منتصف الفصل الدراسي. هذا و لتصحيح درجات الطلاب في عمل العام 1444 ، بالإضافة إلى امتحان نهاية الفصل الدراسي.

موعد عودة المعلمين والإداريين 1444

بحسب جدول التقويم الأكاديمي الذي تم أعلانه فان موعد عودة المعلمين لمقر الدراسة بالعام الجديد 1444 / 1445 . سيكون مع عودة الطلاب والطالبات في يوم 1 صفر 1444 . وبالتالي فان عودة المعلمين للمدارس مع الطلاب يكون الأول من نوعه. حيث كان في السابق يعودون المعلمون قبل الطلاب بفارق أسبوع، أما عن عودة المشرفون والإداريين سيكون من يوم 24/1/1444.

بذلك وضحنا تفاصيل التقويم الدراسي 1444 1445 للعام الدراسي الجديد بالمملكة العربية السعودية.