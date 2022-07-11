نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية 1444 يبحث عدد كبير من الطلاب عبر محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية عن موعد التسجيل في الجامعة السعودية الالكترونية، وتعد هذه الجامعة واحدة من اشهر وأهم الجامعات داخل المملكة العربية السعودية وسنتحدث في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني عن كافة الخدمات التي توفرها الجامعة والمميزات الخاصة بها وأيضا نوفر لجميع الطلاب موعد التسجيل في الجامعة.

موعد التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية 1444

الجامعة السعودية الإلكترونية واحدة من الجامعات الكبرى في المملكة والتي تأسست منذ أعوام قليلة حيث تأسست الجامعة في 8 أكتوبر عام 2011 واسسها عبدالله بن عبد العزيز ال سعود وتحتوي الجامعة علي 10 الاف طالب كل عام فهي من الجامعات المميزة التي يمكنك من خلالها الحصول علي شهادة البكالوريوس والدراسات العليا كما انها تقدم دورات تعليمية علي مستوي عالي بشكل مستمر وتستخدم بيئة وتقنيات حديثة في تعليم الطلاب علي مستوي عالي ومتفوق ، ولذلك يهتم الكثير من الطلاب بمعرفة موعد التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية 1444.

بالنسبة الي المقر الرئيسي للجامعة فهي تقع في مدينة الرياض وبها العديد من التخصصات المختلفة والمطلوبة بشكل كبير في سوق العمل داخل المملكة مما يساعد الطلاب في الحصول علي الشهادة والعمل بشكل مباشر بعد ذلك أما عن مواعيد التسجيل في الجامعة السعودية الالكترونية فهي كالتالي:

بالنسبة لطلبة البكالوريوس فان موعد التسجيل يبدا من يوم 24 ذي القعدة من عام 1443 هجريا.

أما موعد التسجيل في الجامعة السعودية الالكترونية لبرنامج الماجستير فان موعد التسجيل يبدا من يوم 8 مايو 2022 ميلادي.

تخصصات الجامعة السعودية الإلكترونية

هناك الكثير من التخصصات المختلفة والمطلوبة في سوق العمل التي توفرها الجامعة السعودية الالكترونية ومن أهم هذه التخصصات “برامج البكالوريس” هي إدارة الاعمال ومتوفرة للطلاب والطالبات، وأيضا تخصص المحاسبة للطلاب والطالبات، وتخصص التجارة الالكترونية وهو من أهم التخصصات المنتشرة في الوطن العربي خلال السنوات الأخيرة، وتخصص المالية وأيضا للطلاب والطالبات.

بالنسبة لبرامج الماجستير التي توفرها الجامعة فهي تحتوي علي إدارة الاعمال، وبرنامج علوم البيانات، وأيضا الأمن السيبراني، وإدارة الرعاية الصحية وجميع هذه التخصصات متوفرة للجنسين طلاب وطالبات.