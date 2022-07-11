نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وشروط التسجيل في وظائف المدرية العامة للسجون 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات وشروط التسجيل في وظائف المدرية العامة للسجون، هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي يطرحها مواطني المملكة العربية السعودية على محركات البحث، ومن خلال هذا المقال، سوف نوضح بالتفصيل جميع خطوات وشروط التسجيل في وظائف المدرية العامة للسجون، فتابعونا.

خطوات التقديم في وظائف المديرية العامة للسجون

هناك عدة خطوات متتالية يمكنك اتباعها للتقدم لوظيفة بمديرية السجون، وهذه الخطوات هي:

يمكنك الوصول إلى منصة أبشر للتوظيف الإلكتروني عن طريق إدخال معلومات تسجيل الدخول وكلمة المرور وإدخال حسابك الشخصي. إذا لم يكن لديك حساب، فستحتاج إلى تسجيل حسابك الخاص.

هناك مجموعة مختلفة من الخيارات، انقر فوق وظيفة، ثم حدد وظيفة مديرية السجن.

يتم عرض شروط مختلفة في عملية الموافقة.

يجب النقر فوق أوافق لتأكيد قبولك للشروط.

يطلب منك معلوماتك الشخصية المختلفة، وهذه التفاصيل هي رقم التعريف الوطني الخاص بك. سجل بالاسم والجنس وتاريخ الزواج وتاريخ الميلاد ورقم التعريف الضريبي للأب ومكان العمل ومكان الإقامة ومحل الإقامة وجنسية الأم.

بعد إدخال كل هذه التفاصيل، انقر فوق “التالي”.

بالإضافة إلى درجات اختبارك، سيُطلب منك إدخال معلومات أخرى مثل طولك والتعليم والتخرج واسم المدرسة التي تخرجت منها.

انقر فوق الخيار لإرسال طلب لمعرفة رقم هذا التطبيق.

احفظه كما ستحتاجه لاحقًا حتى تتمكن من التعرف على العمل المتعلق بمكتب السجن.

انقر فوق “إنهاء” لإكمال كل هذه الخطوات وإكمال عملية التقديم بنجاح.

شروط تقديم السجون 1444

تتباين شروط التقديم على الوظائف المختلفة في أقسام السجون للذكور والإناث، وهذه الشروط هي كالتالي: