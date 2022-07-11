نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة السعودية سدايا توضح خطوات تمكن المستفيد من التحقق من أهليته الصحية للسفر عبر توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والتي تعرف بإسم سدايا خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، الخطوات التي يتمكن من خلالها المستفيد التحقق من أهليته الصحية عبر تطبيق توكلنا قبل السفر.

خطوات التحقق من الأهلية من خلال تطبيق توكلنا

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي خلال بيان لها أنه قبل السفر يجب معرفة الحالة الصحية للمستفيد من خلال تطبيق توكلنا للتأكد من الأهلية الصحية، وأيضا لمعرفة جميع تفاصيل لقاحات فيروس كورونا، وخطوات التحقق من الأهلية هي:

الخطوة الأولى يجب على المستفيد الدخول إلى تطبيق توكلنا.

الخطوة الثانية أن يقوم بتسجيل الدخول عبر البريد الإلكتروني وكتابة كلمة المرور الخاصة به.

الخطوة الثالثة يجب أن يقوم باختيار قسم الخدمات الإلكترونية.

الخطوة الرابعة أن يقوم باختيار خدمة التحقق من الأهلية الصحية.

الخطوة الخامسة أن يقوم المستفيد بإدخال جميع المعلومات المطلوبة منه بشكل صحيح.

الخطوة السادسة والأخيرة أن يقوم المستفيد بالضغط على استعراض الحالة الصحية.

طريقة التواصل مع وزارة الصحة السعودية

وأعلنت الهيئة التابعة لوزارة الصحة السعودية، أنه في حالة ظهور بعض المشكلات عند تحديث البيانات، فيجب علي المستفيد التواصل بشكل سريع مع وزارة الصحة على رقم 937 لحل تلك المشكلات التي تواجدت.

الحلول والخدمات الرقمية لخدمة الحجاج

قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي المعروفة بإسم سدايا، بمتابعة جهود المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال جمبع إمكانياتها لتوفير الراحة اللازمة لحجاج بيت الله الحرام، ويحدث ذلك عن طريق تقديم حلول وخدمات رقمية تعمل على التسهيل علي الحجاج لأداء مناسكهم وجميع الشعائر المقدسة بكل سهولة ويسر.

مبادرة طريق مكة

قامت سدايا بتجهيز لجميع المنافذ الحدودية ومنافذ الحج بشكل فني وتقني، لدعم مبادرة طريق مكة، وهو أحد البرامج الخاصة برؤية السعودية 2030, والتي أطلقتها وزارة الداخلية والتي تم تطبيقها أيضا في بعض الدول الآسيوية والأفريقية والتي من بينها ماليزيا، إندونيسيا، بنجلاديش، باكستان، المغرب, وهي تقوم بإنهاء إجراءات السفر لجميع الحجاج من بلدانهم, بواسطة إصدار التأشيرة إلكترونيا، بجانب إنهاء الإجراءات في المطار الخاص ببلد المغادرة بعد توفر الأهلية الصحية.