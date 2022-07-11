نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الحد المانع للضمان الاجتماعي 1443 شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443 في المقال التالي
عمر شويل - جدة كشفت وزارة الموارد البشرية السعودية رسميا عن التفاصيل الخاصة بالحد المانع للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور، وهو أحد أهم الانظمة التي يتم طرحها من قبل الوزارة للمواطنين بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي اعلنتها مسبقا، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ما اعلنته وزارة الموارد البشرية بشأن الحد المانع للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور 1443.
الموارد البشرية تكشف تفاصيل الحد المانع للضمان الاجتماعي 1443
وقد أكدت وزارة الموارد البشرية في توضيح رسمي وعلم لجميع المستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي المطور، أن مبلغ الحد المانع للضمان الاجتماعي قد تم العمل على تخفيض قيمته وذلكبنسبة 50%، وقد اكدت أن ذلك بخصوص الأسر والافراد، الى ان يكون ذلك بعدما يتم التعرف على قيمة دخل الفرد الحاصل على الضمان الاجتماعي، وقد اشارت الوزارة أن الخصم سوف يتم من خلاله استبعاد أصحاب ذوي الاعاقة، وفي هذه الحالة سوف يكون مبلغ الحد المانع للأسرة صاحبة الفرد الواحد على نحو 4000 ريال سعودي، والأسرة صاحبه الفردين سيكون الحد المانع هو 4285 ريال سعودي، وبالنسبة للأسرة التي تتكون من ثلاثة أفراد سيكون سوف يكون الحد المانع الخاص بها هو 4570 ريال سعودي.
شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443
وقد تم تحديد مجموعة من الضوابط والشروط التي يتم بناء عليها التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور في السعودية، وقد جاءت هذه الشروط على النحو التالي.
- من الضروري أن يكون الشخص الحاصل على الضمان أن يكون من الجنسية السعودية.
- بالاصافة الى أن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية.
- كما أن هذا الضمان لا يقدم للزوجات الأجانب للرجل السعودي،.
- كما يشترط ان يكون الشخص الحاصل على الضمان أن يكون مقيم في السعودية بشكل دائم.
- وختى يتم الحصول على دعم المقدم من برنامج الضمان الاجتماعي يجب أن لا يزيد دخله عن مبلغ 1100 ريال سعودي.
- كما يتم تقديم الدعم للأسر الفقيرة التي لا يوجد من يعولهم.
- وكذلك يتم تقديم الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي للسيدات الأرامل والمطلقات الذين لديهم اولاد ولا يوجد من ينفق عليهم، ولأسرة المدمن والمحبوس.
- وأيضاً يقدم للأيتام لكي يتمكنوا من مجابهه المجتمع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل الحد المانع للضمان الاجتماعي 1443 شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.