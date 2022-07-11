تفاصيل الحد المانع للضمان الاجتماعي 1443 شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443

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عمر شويل - جدة كشفت وزارة الموارد البشرية السعودية رسميا عن التفاصيل الخاصة بالحد المانع للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور، وهو أحد أهم الانظمة التي يتم طرحها من قبل الوزارة للمواطنين بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي اعلنتها مسبقا، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ما اعلنته وزارة الموارد البشرية بشأن الحد المانع للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور 1443.

الموارد البشرية تكشف تفاصيل الحد المانع للضمان الاجتماعي 1443

وقد أكدت وزارة الموارد البشرية في توضيح رسمي وعلم لجميع المستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي المطور، أن مبلغ الحد المانع للضمان الاجتماعي قد تم العمل على تخفيض قيمته وذلكبنسبة 50%، وقد اكدت أن ذلك بخصوص الأسر والافراد، الى ان يكون ذلك بعدما يتم التعرف على قيمة دخل الفرد الحاصل على الضمان الاجتماعي، وقد اشارت الوزارة أن الخصم سوف يتم من خلاله استبعاد أصحاب ذوي الاعاقة، وفي هذه الحالة سوف يكون مبلغ الحد المانع للأسرة صاحبة الفرد الواحد على نحو 4000 ريال سعودي، والأسرة صاحبه الفردين سيكون الحد المانع هو 4285 ريال سعودي، وبالنسبة للأسرة التي تتكون من ثلاثة أفراد سيكون سوف يكون الحد المانع الخاص بها هو 4570 ريال سعودي.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443

وقد تم تحديد مجموعة من الضوابط والشروط التي يتم بناء عليها التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور في السعودية، وقد جاءت هذه الشروط على النحو التالي.