نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتفصيل.. ما هى شروط كلية الملك فهد الامنية لخريجي الثانوية العامة 1443 – 2022 ؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي شروط قبول كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية ؟.. هو السؤال الأبرز الذي يطرحه الكثير من طلاب المملكة العربية السعودية للتعرف على شروط قبول كلية الملك فهد الامنية. بعدما أعلنت إدارة الكلية فتح باب التقديم لخريجي الثانوية العامة. إضافة إلى ذلك فقد أتاحت الكلية مجموعة من التخصصات والكليات والتي وضعت لها ضوابط وشروط خاصة للقبول.

شروط كلية الملك فهد الامنية

وقبل التعرف على شروط كلية الملك فهد الامنية. نود الإشارة إلى أن كلية الملك فهد تعد ضمن الكليات التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية. إضافة إلى ذلك فقد تم تأسيس كلية الملك فهد الأمنية خلال عام 1935. وتقع الكلية في منطقة شرق الرياض. وتتيح الكلية العديد من الكليات والتخصصات المختلفة لخريجي الثانوية العامة. وذلك تحقيقًا لأهداف خدمات وزارة الداخلية السعودية.

ما هي شروط قبول كلية الملك فهد الأمنية ؟

في السطور التالية نجيب على سؤالكم حول ما هي شروط قبول كلية الملك فهد الأمنية ؟. والتي وضعتها إدارة الكلية لراغبي التقديم فيها من فئة خريجي الثانوية العامة. حيث جاءت الشروط وفق الآتي:

لابد من الطالب المتقدم أن يكون قد نجح في المقابلة الشخصية واللياقة البدنية والاختبارات الخاصة بآلية القبول. يشترط أن يكون طالب الثانوية المتقدم في كلية الملك فهد حاصلًا على الجنسية السعودية. لا بد من إصدار الكشف الطبي الخاص بالطالب المتقدم وذلك من اللجنة الطبية. يشترط أيضًا أن يكون المتقدم من خريجي الثانوية من نفس العام. إضافة إلى ذلك لابد من الحصول على درجة التحصيلي للمسار العلمي أو العلوم الطبيعية في الفترة المحددة لها. ضرورة أن تشمل أوراق الطالب المتقدم للقبول في كلية الملك فهد إثبات عدم فصل المتقدم من كليات عسكرية سابقة. يشترط أيضًا خلو السجل الخاص بالخريج من قضايا تتعلق بالشرف والأمانة. عدم إصابة المتقدم من أي أمراض معدية. إضافة إلى ذلك لابد من إحضار معادلة شهادة الثانوية العامة في حال كان المتقدم حصل عليها من الخارج. يشترط أن يكون معدل الثانوية العامة أكثر من 80%. يجب أن يكون عمر المتقدم أكثر من سبعة عشر عاماً وأقل من اثنين وعشرين عاماً. لن يتم قبول الطالب المتزوج من أجنبية. يشترط حصول اختبار القدرات العامة بنسبة لا تقل عن 70%. السيرة وسلوك حسن للمتقدم. أن يكون طول المتقدم مناسب مع وزنه. اجتياز المتقدم الفحص الطبي.

ما هى تخصصات كلية الملك فهد الأمنية ؟

تخصصات كلية الملك فهد الأمنية تشمل العديد من المجالات العسكرية التي يمكن أن يتخصص فيها طلاب الثانوية العامة والخريجين. حيث يأتي من ضمن هذه التخصصات : تخصص الطب وطب الأسنان. بالإضافة إلى تخصص الترجمة والتراخيص الهندسية. كما يأتي أيضًا في تخصص الآداب والتربية. والتخصص الإعلامي والشريعة والدراسات الإسلامية.

موعد التقديم في كلية الملك فهد الأمنية

وفي السياق ذاته أعلنت كلية الملك فهد عن فتح باب القبول لحملة شهادة الثانوية العامة للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية. حيث يبدأ التقديم في يوم السبت الموافق الثالث من شهر ذي الحجة 1443 في تمام الساعة العاشرة صباحًاو وينتهي في يوم الخميس الموافق الثامن من شهر ذو الحجة 1443 في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

المستندات المطلوبة لـ التقديم في كلية الملك فهد الامنية 1443

نستعرض معكم في الآتي كافة المستندات المطلوبة لـ التقديم في كلية الملك فهد الامنية 1443. والتي أعلنتها إدارة الكلية بالشكل الآتي:

إحضار صورة بطاقة هوية.

وأيضًا إرفاق صورة شهادة الميلاد.

وصورة السجل الأكاديمي للطالب ومع توفير نسخة منه مترجمة.

وإحضار صورة لبطاقة الأحوال الشخصية

وأيضًا (6) صور حديثة.

وصورة لشهادات الامتيازات للتخصصات الطبية بشرط أن تكون موّثقة ومختومة.

رابط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية

يمكنك لخريجي الثانوية العامة التقديم في كلية الملك فهد الأمنية من خلال تطبيق الخطوات التالية :