نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض الشباب والخريجين 60 ألف ريال بدون كفيل وبدون أخذ أي فوائد ورابط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض الشباب والخريجين بدون كفيل وبدون فوائد 60 ألف ريال، قام البنك الخاص بالتنمية الاجتماعية داخل المملكة بتوفير قرض مخصص للشباب تبلغ قيمته 60.000 ريال بدون أخذ أي فوائد، وهو يعد إحدى وسائل الدعم المادي التي تقوم بدور فعال في تحسين المعيشة لكل المواطنين الذين لديهم دخل محدود، كما تزيد من قدرتهم المالية من أجل عمل المشاريع للأفراد وكل الأسر المنتجة، سنتناول كل التفاصيل التي تخص القرض المخصص للشباب.

قرض الشباب والخريجين بدون كفيل 60 ألف ريال

يقدم بنك التسليف أحد القروض الميسرة للرجال في مرحلة الشباب بدون أخذ أي فوائد من أجل تقديم الدعم المادي لهم خصوصا في حالة الأقدام على الزواج وتوفير المال الذي يحتاجونه، كما يعمل البنك على تقديم الكثير من المزايا لكل لأفراد داخل المملكة وتتمثل في:

يتفق هذا القرض مع ضوابط الشريعة الإسلامية. يمتلك البنك نظاما يقوم بسرعة تنفيذ الإجراءات والموافقة على صرف التمويل. يقدم البنك قرضا شخصيا بدون أخذ أي فوائد ويكون متاحا لكل فئات المجتمع سواء رجال أو نساء ويطلق عليه قرض الأسرة. يمنح فترة ميسرة للسداد بحيث تتناسب مع راتبك الشهري لمنع التعثر. توفر قرض خاص بالعمل الحر لكل من الموظفين والعاطلين الذين يحتاجون المال لكي يتمكنوا من العمل. يتيح البنك خاصية من أجل استرجاع المبلغ الزائد والتعرف على كل تفاصيل القرض. يعد بنك التسليف من أحسن البنوك داخل المملكة التي تقدم التمويلات.

كيفية التقديم على قرض الشباب من بنك التسليف

لكي تستطيع التقديم على طلب من أجل الحصول على القرض المقدم للشباب لا بد من تنفيذ الخطوات الآتية:

ادخل على البوابة الخاصة لموقع بنك التسليف إلكترونيا.

قدم جميع المستندات التالية: بطاقة هواية سارية الصلاحية، العنوان، رقم الهاتف، رقم الحساب الخاص بك، الرقم الخاص بوثيقة الزواج.

ثم الضغط علي إرسال الطلب.

لكي تتمكن من معرفة كل التفاصيل وتستطيع التواصل على رقم بنك التسليف وهو 199099.

يوجد مجموعة من الشروط، لكي تستطيع الحصول على القرض ومنها أن تمتلك الجنسية السعودية، ألا يتجاوز السن 70 سنة، لا يتعدى الراتب الشهري للشخص عن 12.500 ريال، كما أن هذا القرض مخصص للرجال فقط.