نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم علي وظائف الحرس الوطني بالثانوية العامة|تعرف علي شروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط القبول في الحرس الوطني وخطوات التقديم في الحرس الوطني السعود، يوجد العديد من الطلاب للتقديم في الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية ويتساءلون عن شروط القبول في الحرس الوطني وخطوات التقديم في الحرس الوطني السعودي حتى يتمكنوا من التقديم سنتحدث عن كافة التفاصيل في المقال التالي.

شروط القبول في الحرس الوطني

يوجد العديد من الطلاب في المملكة العربية السعودية من خدمة وطنهم وقد عرض الحرس الوطني السعودي عن استقبال دفعة جديدة من الطلاب، التقديم في الحرس الوطني السعودي لإعدادهم جنود حتى يتمكنوا من خدمة وطنهم بشكل واضح كما عرضت بعض الشروط التي يجب أن تتوافر لدى المتقدمين حتى يتم قبولهم في الحرس الوطني السعودي وتتلخص الشروط في التالي:

لابد أن يكون جميع الطلاب المتقدمين سعوديين فقط، على خلاف بعض الطلاب الذين تربوا خارج المملكة العربية السعودية مع والدهم لظروفه المهنية لخدمة المملكة فقط. لابد أن يكون الشخص متمته بحسن السير والسلوك ولا يكون سبق اتهامه في أي نوع من القضايا المخلة بالشرف أو الأمانة من قبل. كما أنه لابد أن يمر بجميع الاختبارات الصحية والطبية حتى يتم دخوله في الحياة العسكرية. لابد أن يتراوح السن ما بين 17 عام إلى 35 عام ولا يجب أن يتخطى هذا السن نهائياً، كما أنه يجب أن يكون جسمه متناسق بمعنى أن يكون الطول مناسب الوزن. ويجب أن يكون المتقدم غير موظف فأى من الهيئات الحكومية المختلفة في المملكة العربية السعودية، ويجب أن يكون زوجته سعودية ولا يمكن أن تكون من جنسية أخري. ويجب على المتقدم المرور بجميع الاختبارات التي حددتها المملكة العربية السعودية، كما أنه يجب أن يكون خريج من احدي الجامعات في المملكة العربية السعودية أو جامعة أخرى تم التصديق عليها من وزارة التربية والتعليم في السعودية.

طريقة التقديم في الحرس الوطني السعودي

يتساءل جميع الطلاب عن كيفية التقديم في هذه الدورات الخاصة كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية: