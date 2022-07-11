نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريب أرامكو المنتهي بالتوظيف شروط التسجيل ببرنامج itc في المقال التالي

عمر شويل - جدة تدريب أرامكو المنتهي بالتوظيف ، تعتبر شركة أرامكو السعودية من أهم وأشهر الشركات على مستوى العالم وتختص بصناعة النقط وتكرير البترول، تلك الشركة التي يحلم الكثيرين بالتوظيف بها، توفر الشركة برنامج itc والذي يستهدف خريجين الثانوية العانة ويقوم بتدريبهم على اكتساب الكثير من المهارات الوظيفية، ولكن هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها للتسجيل بذلك البرنامج، ويسهل التسجيل من خلال الانترنت عبر موقع شركة أرامكو الرسمي.

تدريب أرامكو المنتهي بالتوظيف

يجب توافر بعض الشروط في المتقدمين للتسجيل ببرنامج التدرج الوظيفي بشركة أرامكو السعودية وتلك الشركة تم تحديدها من قبل الشركة وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

يلزم حصول الخريجين على معدل تراكمي بالثانوية العامة لا يقل عن 75% مع تجاوز اختبارات الشركة بمعدل 70% كحد أدنى.

لا يجب أن يتعدى عمر المتقدم 24 عاما وذلك لضمن القبول في برنامج التدرج الوظيفي.

تطلب الشركة سجل المخالفات المرورية عن أخر عامين مستخرجا من الإدارة العامة للمرور بالمملكة السعودية.

كيفية التسجيل ببرنامج itc بأرامكو السعودية

يعتبر التسجيل الالكتروني من أسهل ما يكون إذ أن الموقع الخاص بشركة أرامكو يوفر إمكانية التسجيل عبر الانترنت وذلك من خلال إتباع بعض الخطوات التي تتمثل فيما يلي:

الدخول على الموقع الرسمي للشركة وتسجيل البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها.

يتطلب تسجيل الاسم، المؤهل، رقم الهاتف ورقم الهوية وتحديد كلمة مرور.

اختيار تسجيل الدخول في برنامج التدريب المهني ورفع كافة الأوراق المطلوبة ويلزم التأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة.

انتظار الرد عبر البريد الالكتروني أو رسالة نصية عبر الهاتف.

مميزات برنامج itc الخاص بشركة أرامكو السعودية

يمتاز برنامج التدرج الوظيفي بالكثير من المميزات التي تجعل العديد من المواطنين يسعون للتقدم له، إذ يحصل المتدرب على راتب شهري يصل إلى ثلاثة آلاف ريال، كما يحصل على سكن خاص بالشركة ومواصلات مجانية من السكن للشركة، إمكانية التنقل باستخدام طائرات الشركة بين مدن المملكة السعودية، وهناك العديد من تخصصات الشركة مثل الأتي:

فني كهرباء.

فني لحام معادن.

ميكانيكي حفر.

رجال إطفاء.

أعمال مكتبية.

مشعل آلات الغاز والنفط.

بينما تخصصات خريجي الجامعات تتمثل فيما يلي:

صيانة طائرات

دعم فني

تبريد وتكييف

شبكات الحاسب الآلي

المحاسبة والإنتاج الكيميائي.

وغيرها الكثير من التخصصات الملائمة لكل فرد.