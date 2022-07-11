نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض فوري للمتقاعدين بأقل معاش 1.900 ريال بدون كفيل وقسط شهري بسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخصص بعض الجهات التمويلية كالبنوك والشركات في المملكة العربية السعودية قروض ميسرة للمتقاعدين منهم لا يشترط كفيل أو تحويل المعاش أيضاً، مما يسهل إمكانية الحصول على التمويل بصورة مرنة فضلاً عن تسهيل الأقساط وفترات السداد وذلك بقسط يتناسب مع الدخل أو المعاش التقاعدي للعميل، حيث يحتاج الأشخاص من الموشكين على التقاعد أو المتقاعدين إلى توفير سبل الراحل أكثر من الفترات السابقة وإلى تيسير المعيشة من خلال تلبية الأغراض والاحتياجات من أجل الراحة في المعيشة، ولهذا يطلبون هؤلاء المنتجات التمويلية سواء الشخصية (السيولة النقدية) أو قرض السيارة أو حتى القرض العقاري..أياً كان نوع التمويل، فيما أتاح مصرف الراجحي تمويل المتقاعدين بدون كفيل كأفضل بنك مضمون وميسر للغاية وسريع الإجراءات أيضاً، وذلك ضمن الخدمات المالية المقدمة كالمعتاد مع أفضل خدمة عملاء بشهادة من تعامل مع البنك في الرد على الاستفسارات وتقديم النصائح والمساعدة في الحصول على التمويل المناسب حسب ظروف الشخص المتقدم، وذلك من خلال الاتصال عبر رقم بنك الراجحي 8001241222.

قرض فوري للمتقاعدين بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي تمويل شخصي فوري للمتقاعدين بدون كفيل من خلال نوعان الأول تمويل وطني والثاني وطني المرن والفرق بينهما واحد فقط يعملان بنفس النظام ولكن المرن يدفع قسطين مختلفين واحد 33.33% خلال مدة الخدمة وهي (نسبة تحمل الدين) والآخر بنسبة 25% عند التقاعد، أما قرض المتقاعدين الأول فسداد الأقساط يكون موحد طوال مدة التمويل، فيما يتميز القرض الشخصي بأنه متاح للسعوديين والمقيمين رجالاً ونساءً، متاح حتى عمر الـ70 سنة يتم صرف القرض بأقل معاش وأسهل إجراءات، وما يهم في هذا الأمر أن بنك الراجحي أسم له تاريخه في المملكة وخارجها جميع المنتجات التمويليه لديه متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وخاضعة لهيئة رقابة شرعية أيضاً.

شروط تمويل المتقاعدين بنك الراجحي

ألا يقل الراتب التقاعدي عن 1.900 ريال سعودي. عمر المتقاعد لا يتجاوز الـ70 سنة عند سداد آخر قسط في القرض. تحويل المعاش على المصرف مع توفير فترة سماح لتحويليه (شهر). خطاب من المؤسسة العامة للتقاعد (تعريف بالمعاش وتحويله).

طريقة تقديم طلب قرض للمتقاعدين من مصرف الراجحي