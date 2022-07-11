نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفئات المستفيدة من المساعدات المقطوعة لعام 1443 والاستعلام عن صرف المساعدات المقطوعة في المقال التالي
عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من الناس عن موعد الاستفادة من المساعدات المقطوعة، والتي يتم تقديمها وزارة الضمان الاجتماعي في السعودية، لمساعدة محدودي الدخل والمتقاعدين، وبعد الفئات التي تتوافق مع الشروط التي حددتها الوزارة، يمكنكم متابعة المقال لمعرفة كيف يتم الاستعلام عن موعد استحقاق المساعدة المقطوعة لهذا العام ومن هم الفئات التي يمكنها الحصول عليها بشكل تفصيلي.
الفئات المستفيدة من المساعدات المقطوعة لعام 1443
قد تم تحديد الفئات التي يمكنها الاستفادة من المساعدات المقطوعة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وذلك إما يتم الحصول عليها بشكل شهري أو سنوي، كما يمكن تقديم هذه المساعدات لمرة واحدة فقط، والأشخاص المستفيدين من هذه المساعدات هم كالاتي:
- يستفاد من هذه المساعدة محدودي الدخل، ومن هم من الفقراء، كما يستفاد منه أيضًا المطلقات أو حتى الارامل التي ليس لديهم أي دخل آخر، والمهجورات أي الذين ليس لديهم من يعولهم.
- كل من لديه دين وغير قادر ماديًا على سداد الدين بالشكل الكامل.
- كما أيضًا يتم الاستفادة منه من الأشخاص الغير قادرين على الحصول على الخدمة العلاجية.
- وايضًا الحاصلين على المنح الدراسية في هذه المملكة، ولكنهم غير قادرين ماديًا على الإنفاق بشكل كامل.
الاستعلام عن صرف المساعدات المقطوعة
يمكن لكل المواطنين أن يكون الحق في الاستعلام عن هذه الخدمة المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي في المملكة السعودية، ومعرفة إذا كان هذا الشخص مستفيد منها أم غير مستفيد وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالآتي:
- في البداية حتى يتم الاستعلام لابد من الدخول الى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية.
- بعد ذلك يمكنكم القيام بإنشاء حساب جديد، وهذا في حالة عدم التسجيل في هذا الموقع من قبل.
- ثم بعد الدخول في الموقع لابد من إدخال كل البيانات الخاصة بالمواطن المطلوبة وهي الاسم الثلاثي، ورقم الهوية، وايضًا العنوان وايضًا رقم الهاتف الخاص.
- اختر بعد ذلك الاستعلام عن المساعدات المقطوعة، وذلك من خلال الضغط على خيار الاستعلامات الإلكترونية الموجودة على الصفحة.
- ادخل مرة أخرى رقم الهوية الخاص، وايضًا رمز التحقق في مكانه، ثم يتم تأكيد الضغط على عرض.
- سوف يتم عرض كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.
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