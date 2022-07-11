التسجيل والقبول في رياض الأطفال والمستندات المطلوبة في المملكة وما هو سن القبول

كما قامت الحكومة في المملكة المتمثلة في وزارة التعليم بالإعلان عن موعد بدء التسجيل الأطفال للقبول في الروضة للعام 1443، وعادة ما تقوم وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن مواعيد التسجيل إلكترونيًا، وذلك في بداية الفصل الدراسي الثاني من الستة التي تسبق سنة ألتحاق الطفل بالروضة، على أن يتم توقف استقبال الطلبات عند بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني ويتم فتحه مرة أخرى مع بداية الفصل الدراسي الأول

المستندات المطلوبة لرياض الأطفال “نظام نور”

و لكي يتم تسجيل رياض الأطفال لابد من توافر بعض الاوراق الهامة حتي يتثنى لك التسجيل في نظام نور وهذا بعد أن تكون أخذت في الاعتبار الشروط السابقة وأيضا أعمار القبول في رياض الأطفال وأيضا موعد تسجيل رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد، وبعد هذا يجب توافر بعض المستندات الهامة لإتمام التسجيل في روضات الأطفال الحكومية والأوراق هي كما يلي: