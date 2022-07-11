نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل والقبول في رياض الأطفال والمستندات المطلوبة في المملكة وما هو سن القبول في المقال التالي
عمر شويل - جدة التسجيل والقبول في رياض الأطفال اصبح من اكثر الأشياء التي يتم البحث عنها علي شبكة الأنترنت في المملكة العربية السعودية وذلك مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد، وتكون مرحلة رياض الأطفال من المراحل الأساسية التي يهتم المواطنون بالحاق أطفالهم برياض الأطفال لكي يتم تأسيسهم إلى المراحل التعلمية المقبلة، ومن هذا المنطلق سوف نشرح لكم في السطور التالية كافة شئ متعلق بهذا الأمر من أعمار القبول لمرحلة رياض الأطفال والأوراق المطلوبة للقبول في رياض الأطفال وأيضا شروط التسجيل لمرحلة رياض الأطفال في نظام نور.
سن القبول في رياض الأطفال 1443 في نظام نور
وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن أن نظام نور سوف يكون التقديم الخاص بمرحلة رياض الأطفال من خلال النظام، حيث يعد نظام نور من أهم الأنظمة التعليمية التي قامت الحكومة السعودية مع وزارة التعليم بتفعيله من أجل تحقيق الاستفادة لكل من أولياء الأمور والمعلمين ومديري المدارس والموظفين العاملين في القطاع التعليمي، كما قامت الحكومة السعودية بتقسيم أعمار القبول في الروضات الحكومية لعام 1443 نظام نور إلى ثلاث مستويات، على أنّ يكون الطالب الذي يرغب في التقديم قد أنهى المستوى الأول لكي يحق له القبول في المستوى الثاني وتم تحديد أعمار القبول في روضات الأطفال كالتالي:
- أعمار المستوى الأول: الأطفال الذين أكملوا عامهم الثالث ولم يتجاوزوا العام الرابع من عمرهم.
- أعمار المستوى الثاني: الأطفال الذين أتموا العام الرابع من عمرهم ولم يصلوا إلى العام الخامس.
- أعمار المستوى الثالث: الأطفال الذين أتموا عامهم الخامس ولم يصلوا إلى العام السادس.
شروط التسجيل في رياض الأطفال “نظام نور”
حددت وزارة التعليم في السعودية مجموعة من الشروط لابد من توافرها في الراغبين في التسجيل للالتحاق بالروضات الحكومية هي كالتالي:
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أنّ يكون الطالب في سن القبول.
- ضرورة إحضار كافة الأوراق والمستندات الخاص بالطفل على أن تكون معتمدة من الوزارة.
- أما في حالة التسجيل في برنامج التدخل المبكر، لا بد من تقييم الطفل من قِبَل متخصصين أو يقوم ولي الأمر بإحضار تقرير من جهة معتمدة بخصوص هذا الأمر.
موعد بدء التسجيل فى الروضات
كما قامت الحكومة في المملكة المتمثلة في وزارة التعليم بالإعلان عن موعد بدء التسجيل الأطفال للقبول في الروضة للعام 1443، وعادة ما تقوم وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن مواعيد التسجيل إلكترونيًا، وذلك في بداية الفصل الدراسي الثاني من الستة التي تسبق سنة ألتحاق الطفل بالروضة، على أن يتم توقف استقبال الطلبات عند بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني ويتم فتحه مرة أخرى مع بداية الفصل الدراسي الأول
المستندات المطلوبة لرياض الأطفال “نظام نور”
- صورة من القيد العائلي أن يكون الطفل مضافا إليها.
- صورة من شهادة ميلاد الطالب في حالة ما إذا كان الطفل غير مسجل بالقيد العائلي.
- أما في حالة عدم توافر شهادة ميلاد للطفل فيجب إحضار خطاب تسنين من أحد المراكز الصحية.
- لا بد أن يكمل الطالب شهادة التطعيمات الخاصة به إلى وقت قبوله بالروضة.
- القيام بعمل الفحص الطبي للطالب في المراكز الصحية.
- يتم قبول الطالب في الروضة الأقرب من محل الإقامة أو مكان عمل الأم أو مكان عمل الأب أو من يعول الطفل.
- كما يجب أحضار أصول المستندات لمطابقتها مع الصور.
أعمار التسجيل في نظام نور للروضه
فيما يخص طلاب المستوى الأول فيلزم إتمام الطفل لعامه الثالث وعدم بلوغه العام الرابع، أما طلاب المستوى الثاني فيجب أن يكون الطفل قد أتم عامه الرابع ولم يصل إلى عامه الخامس، بالنسبة لطلاب المستوى الثالث فيجب ألا يقل عمر الطالب عن 6 سنوات وقت تقديم الطلب، على أن تتم الموافقة على الطلبات وفقًا لعمر الطفل وليس من الضرورة إنهاءه للمستويات السابقة.
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