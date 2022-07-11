نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد استئناف التسجيل لمستفيدين جدد.. حساب المواطن يُعلن موعد صرف الدفعة الجديدة 57 لشهر أغسطس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، عن موعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم لشهر أغسطس المقبل 2022م، فيما يأتي ذلك عقب القرار الجديد الذي اعتمده بشأن استئناف التسجيل لمستفيدين جدد بدءًا من الرابع من شهر يوليو الجاري الموافق للخامس من ذي الحجة 1443هـ، وهو ما أسعد الكثير من المواطنين والمواطنات الذين كانوا ينتظرونه كثيرًا، للحصول على دعم شهري يعينهم على أعباء الحياة وغلاء الأسعار.

موعد صرف الدفعة الجديدة لشهر أغسطس 2022

ووفقًا للمسؤولين في برنامج حساب المواطن لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في السعودية، فإن موعد صرف الدفعة الجديدة لشهر أغسطس 2022، سيكون يوم الأربعاء 10 أغسطس 2022م، الموافق 12 من شهر محرم للعام 1444هـ.

كيفية إنشاء حساب جديد في برنامج حساب المواطن

وأصبح من الممكن لأي مواطن أو مواطنة في المملكة إنشاء حساب جديد في برنامج جساب المواطن، وذلك بعد قرار استئناف التسجيل لقبول مستحقين جدد، وذلك عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن. النقر على إنشاء حساب جديد، وإدخال رقم الهوية، ورقم الهاتف الجوّال، وتاريخ الميلاد. استلام كلمة السر عبر رقم الجوال، وتعيين كلمة سر جديدة. إدخال بيانات الحساب البنكي، والدخل الشهري، وبيانات عامة عن المستخدم. إدراج تفاصيل العنوان، ومعلومات العقار، ومعلومات عن التابعين. رفع الوثائق المطلوبة، ثمّ رفع الطلب.

شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن

ووضع برناج حساب المواطن عددًا من الشروط والضوابط للتسجيل والحصول على الدعم الشهري، وهي على النحو التالي: