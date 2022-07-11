نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صرف معاش التقاعد المبكر وحالات التقاعد المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صرف معاش التقاعد المبكر اصبح من الأمور البسيطة والسهلة التي يمكن بكل بساطة الاستعلام عنها عن طريق الخدمات الإلكترونية الجديدة التي أتاحتها الحكومة السعودية للمواطنين في جميع أرجاء المملكة، وذلك في خطة سعي المملكة لجعل كافة الخدمات الحكومية تقدم بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد، وذلك من خلال الخطوات التي سوف نقوم بشرحها خلال السطور التالية، لهذا نوضح لكم كامل تفاصيل الاستعلام عن صرف معاش التقاعد المبكر.

الاستعلام عن صرف معاش التقاعد المبكر

كان في السابق أمر الاستعلام عن صرف معاش التقاعد المبكر ليس بالأمر البسيط ولابد من الذهاب إلى المؤسسة العامة للتقاعد ببعض الأوراق والمستندات التي من خلالها يتم الاستعلام عن صرف معاش التقاعد، إما الآن اصبح الأمر في غاية السهولة عندما أدرجته الحكومة السعودية بشكل إلكتروني لتوفير كل تلك المشقة، وفى خطوات بسيطة نشرح كافة خطوات الاستعلام عن صرف معاش التقاعد المبكر:

نقوم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المؤسسة العامة للتقاعد .

. نقوم باختيار الخدمات الإلكترونية فتنبثق منه صفحة جديدة.

نقوم باختيار دليل الخدمات الإلكترونية.

تسجيل جديد في حالة لم يكن لنا حساب على الموقع نقوم بالتسجيل كما هو واضح أمامنا” نقوم بإدخال رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الهاتف المحمول، وكلمة المرور ، وتأكيد كلمة المرور، ورمز التحقق، ثم الضغط على موافق على شروط الاتفاقية، في حالة كنتم مسجلين نقوم بالضغط على خيار إلغاء اسفل الصفحة.

نقوم بالدخول إلى الحساب الخاص بنا بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور والضغط على دخول.

تظهر لنا اربعه اختيارات نختار منها مقدار المعاش.

اختر الحالة الكل أو نشيط. اضغط بحث. اختر الحالة. اضغط المعالين. اضغط تفاصيل حساب المعاش. اضغط تفاصيل المعاش. اضغط التفاصيل السابقة للاستحقاق. اضغط النظام واللائحة. اضغط المصروفات السابقة. اضغط بيانات القائم بالصرف. اضغط العنوان. عرض المبالغ المصروفة.

تطبيق المؤسسة العامة للتقاعد

كما يمكن لكافة المستفادين من خدمات مؤسسة التقاعد من خلال الاستعلام من خلال التطبيق الخاص بالمؤسسة العامة لجميع هواتف الجوال. وتسجيل الدخول عن طريق وضع رقم الهوية، وكلمة المرور، ثم الضغط على زر دخول لاختيرا خدمة الاستعلام من قائمة الخدمات الإلكترونية، ويكون أساس أنشاء هذا التطبيق للتسهيل علي المتقاعدين وكبار السن كافة خدمات المؤسسة.

حالات التقاعد المدني