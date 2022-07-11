نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الجمع بين راتب المعاش التقاعدي والتأمينات في السعودية في المقال التالي
شروط الجمع بين معاش التقاعد المبكر والتأمينات في السعودية
ودائما تحرص مؤسسة التقاعد علي توفير كافة الإمكانيات والخدمات المتاحة للتسهيل علي المواطنين كافة احتياجاتهم والإجابة علي كافة الأسئلة التي يحتاجها المواطن وتوضيح من هم الفئات المستحقة لمعاش التقاعد المبكر وغيرها الكثير من الأسئلة، كما يوجد هناك شروط رئيسية لصرف راتب التقاعد والتأمينات معا تم الإعلان عنهم من قبل أدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتكون أحكام استحقاق الجمع كما يلي:
- عند بلوغ سن التقاعد 60 عام وشرط أن تكون مدة اشتراك المستفيد في التأمينات الاجتماعية على الأقل مدة قدرها 20 شهر.
- عند الوصول إلي سن الستين عاما ، شريطة أن تكون مدة اشتراك المستفيد من التأمينات الاجتماعية على الأقل هي 60 شهر مع ضرورة أضافه فترة اعتبارية يمكن تسديدها فوريا أو بشكل مستقطع من المعاش التقاعدي للمستفيد.
- في حالة التقاعد المبكر لابد وان تكون مدة اشتراك المستفيد 300 شهر على الأقل شريطة أن تكون تلك المدة تحت تغطية نظام المعاشات.
أما بشأن لم يتوافر مسمى الوظيفة يمكن اختيار اقرب مسمى وظيفي لعمل المشترك ، وفي حال وجد مسى وظيفي يمكن تسجيله إلكتروني من قبل صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية.
الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب الوظيفي
يمكن الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب الوظيفي وذلك في حالة كان الراتبين مجموعهما لا يتخطى 3000 ريال، ولن يتم قطع رابت العمل حتى وان كان المشترك يعمل في جهة تخضع للتأمين، بل ويمكن للمشترك الجمع بين اكثر من وظيفة .
وتم إصدار قرار من قبل المجلس المنعقد في المملكة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق حول أبحاث الطاقة وتوقيعها، ووافق المجلس على مذكرة اتفاق بين مؤسسة البريد السعودي في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للبريد بجمهورية مصر العربية، وإنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
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