نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الجمع بين راتب المعاش التقاعدي والتأمينات في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الجمع بين راتب المعاش التقاعدي والتأمينات التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيث لابد من توافر بعض الشروط في الشخص الذي سوف يقوم بعملية الجمع بين معاش التقاعد والتأمينات الاجتماعية، كما تقدم مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة الكثير من الحلول التي تكون طوق النجاة للكثير من المواطنين السعوديين لمساعدتهم للحصول على حياة افضل كما يكون مساعد علي سد احتياجاهم اليومي، كما تقوم برد على أسئلة المواطنين المستحقين من المعاشات التقاعدية مثل ما هي شروط التقاعد المبكر في السعودية، وتقدم مؤسسة التأمينات الاجتماعية من خلال الصفحة الخاصة بالمؤسسة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الرد على استفسارات المواطنين وخاصة في الحصول راتب التقاعد المبكر وهل يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب التأمينات الاجتماعية وهذا يكون وفق قانون العمل في المملكة عند التقاعد، هذا ما سوف نوضحه لكم في السطور التالية.

شروط الجمع بين معاش التقاعد المبكر والتأمينات في السعودية ودائما تحرص مؤسسة التقاعد علي توفير كافة الإمكانيات والخدمات المتاحة للتسهيل علي المواطنين كافة احتياجاتهم والإجابة علي كافة الأسئلة التي يحتاجها المواطن وتوضيح من هم الفئات المستحقة لمعاش التقاعد المبكر وغيرها الكثير من الأسئلة، كما يوجد هناك شروط رئيسية لصرف راتب التقاعد والتأمينات معا تم الإعلان عنهم من قبل أدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتكون أحكام استحقاق الجمع كما يلي: عند بلوغ سن التقاعد 60 عام وشرط أن تكون مدة اشتراك المستفيد في التأمينات الاجتماعية على الأقل مدة قدرها 20 شهر.

عند الوصول إلي سن الستين عاما ، شريطة أن تكون مدة اشتراك المستفيد من التأمينات الاجتماعية على الأقل هي 60 شهر مع ضرورة أضافه فترة اعتبارية يمكن تسديدها فوريا أو بشكل مستقطع من المعاش التقاعدي للمستفيد.

في حالة التقاعد المبكر لابد وان تكون مدة اشتراك المستفيد 300 شهر على الأقل شريطة أن تكون تلك المدة تحت تغطية نظام المعاشات. أما بشأن لم يتوافر مسمى الوظيفة يمكن اختيار اقرب مسمى وظيفي لعمل المشترك ، وفي حال وجد مسى وظيفي يمكن تسجيله إلكتروني من قبل صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية. الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب الوظيفي

وتتلقي الصفحة الرسمية للمؤسسة العامة للتأمينات على موقع تويتر الكثير من الأسئلة اليومية منها كيفية حساب راتب التقاعد وكانت من بينهم سيدة تسأل عن أنها واحده من الورثة التي تتلقى معاش والدها المتوفي وهي تعمل بالقطاع الخاص هل تحتفظ بالمعاش مع الراتب ويتم صرفه لها، وكان رد مؤسسة التأمينات بأنه يمكن الحفاظ على الراتب مع المعاش في حالة واحدة وهي: