نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وقف التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد وشروط ورابط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتسال الكثير من المواطنين ويبحثون عن موعد وقف التسجيل للاستفادة من الضمان الاجتماعي الجديد وبالمقال سوف نوضح موعد انتهاء ووقف التسجيل وكذلك نوضح شروط التسجيل وكيفية وخطوات التسجيل ورابط التسجيل، حيث صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن إيداع مبلغ 2 مليار ريال سعودي للمواطنين السعوديين المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور الجديد، حيث يُعد برنامج الضمان الاجتماعي من أهم البرامج التي توفرها الحكومة السعودية للمواطنين، ويمكنك التواصل مع الضمان الاجتماعي للاستفسارات والشكاوى عن طريق رقم الضمان الاجتماعي المجاني،وهو أحد أقوى البرامج التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطن الفقراء ومتوسطي الدخل لتحسين من وضعهم الاجتماعي، وهذا عن طريق صرف رواتب شهرية لهم يحصلون عليها بعد أن يكونوا مؤهلين للحصول على الدعم.

الاعلان عن موعد غلق التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد:

أعلنت وزارة المراد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن موعد إغلاق التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، حيث يوافق موعد غلق التسجيل في 30 أكتوبر من هذا العام، وقد أشارت إلى كافة الأشخاص الراغبين في التسجيل ضرورة المبادرة قبل غلق باب التسجيل ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وليس لدينا أي فكرة عن موعد بدء التسجيل فيه لمرة أخرى لذلك ننصح بضرورة التسجيل على وجه السرعة، ويضم موقع الضمان الاجتماعي العديد من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها مثل احتساب المعاش وشروط الاستحقاق.

شروط التسجيل في الضمان المطور الجديد

شروط التسجيل في الضمان المطور الجديد:

أوضحت وزارة الموارد البشرية ضرورة توافر بعض الشروط لدى الأشخاص المستفيدين لكي يتم التسجيل بنجاح ، ومن خلال هذا المقال نوضح هذه الشروط وهي:

يجب على المتقدم أن يكو ذو جنسية سعودية ومقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

كما يشترط ان يتقاضى دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى الذي الضمان الإجتماعي.

وكما يشترط ان لا يمتلك أي أملاك.

ويشترط ألا يقوم المتقدم بالإشتراك لأكثر من أسرة.

كيفية وخطوات التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي المطور الجديد:

يجب اتباع عدة خطوات للتسجيل والاستفادة من الضمان الاجتماعي: