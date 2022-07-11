نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف كيفية تسجيل جديد حساب المواطن 1443 في 8 خطوات وأهلية الاستحقاق عبر حاسبة حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تسجيل جديد حساب المواطن 1443 سؤال تصدر قائمة محركات البحث في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية للاستفادة من الامتيازات التي يحصل عليها المستفيدين من حساب المواطن ممن تنطبق عليهم شروط الأهلية التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن رؤية 2030 التي تتبانها المملكة برعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، من أجل توفير حياة كريمة لكافة المواطنين وتلبية احتياجته وإيصال الدعم لمستحقيه من رجال ونساء وأطفال وعزاب ومطلقات وأرامل ممن تنطبق عليهم شروط حساب المواطن الجديدة.

تسجيل جديد في حساب المواطن 1443

ونستعرض لكم طريقة تسجيل جديد في حساب المواطن 1443 بكل سهولة عبر السطور التالية في إطار حرصنا على التيسير على متابعينا ضمن خدماتنا المتنوعة لكافة مواطني الوطن العربي.

وتتمثل أولى خطوات تسجيل جديد في حساب المواطن 1443 في مطالعة الشروط والأحكام الواجب توافرها في المتقدم للحصول على الدعم حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية ثم اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى رابط موقع حساب المواطن الرسمي.

اختيار أيقونة تسجيل جديد في واجهة موقع حساب المواطن.

إضافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح والتي تتمثل في تاريخ الميلاد واسم المتقدم ورقم الهوية ورقم الجوال.

تأكيد صحة البيانات من خلال الرسالة الوارد عبر رقم الجوال المسجل.

إضافة كلمة السر الخاصة بك.

تحرير بيانات المتقدم والمتمثلة في العنوان وبيانات الدخل الخاص بالمتقدم والعقارات التي تمتلكها، ورقم الحساب البنكي وبيانات التابعين للمتقدم.

الضغط على إدارة المرفقات ثم رفع المستندات الثبوتية المطلوبة، ثم حفظ

تأكيد صحة البيانات بالضغط على أيقونة الموافقة على صحة البيانات ثم اضغط على تقديم طلب التسجيل.

حاسبة حساب المواطن الجديد 1443

واستحدثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاسبة حساب المواطن الجديد 1443 لتوضيح قيمة الدعم وكيفية معرفة قيم الدعم المستحق بكل سهولة دون التوجه إلى خدمة العملاء والاستفسار وطلب التحري عن مستحقات الدعم ومعرفة نتائج الأهلية بكل سهولة.

ويمكن الاستفادة من حاسبة حساب المواطن بكل سهولة من خلال اتباع ما يلي:-