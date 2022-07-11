نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات و رسوم تمديد تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة العديد من المقيمين بالمملكة العربية السعودية ،يتسائلون عن سعر تمديد تأشيرة زيارة العائلة ،وأيضا هل هذا متاح في الوقت الحالي من عدمة ،حيث أن الكثير منهم يرغبوا في إحضار ،أبنائهم ،أو غيرهم من الأقارب ،للعيش معهم داخل الأراضي العربية السعودية ،ويأتي هذه الأسئلة تزامنا مع قرب إجازة الصيف ، وهي تعد لهم فرصة راحة ،وإستجمام لهم، ولقضاء الأبناء أوقات ممتعة مع أبائهم ، في المملكة العربية السعودية.

قيمة رسوم تمديد تأشيرة الزيارة العائلة 1443

فإن رسوم تمديد تأشيرة الزيارة العائلة ،من أكثر الأسئلة شيوعا ،وذلك بعد ما أتاحت مصلحة الجوازات السعودية ،هذه الخدمة بطريقة إلكترونية،وقد يتم ذلك عن طريق منصة أبشر الإلكترونية ،أو منصة إنجاز للتأشيرات الإلكترونية ،والرسوم التي يتم سدادها للتمديد التأشيرة العائلية هي 100 ريال سعودي ،لكل فرد ،وأيضا يمكن تجديدها عدة مرات ،بشرط ألا تتعدي فترة التجديد بعد التمديد 180 يوما بعد وصول الوافد إلي المملكة العربية السعودية ،والرسوم المقررة للتمديد تكون كالأتي:

الرسوم المقررة لتمديد تأشيرة الزيارة العائلة يومين ،هي 100 ريال سعودي.

قيمة رسوم تمديد التأشيرة لأربع أيام ،تكون مبلغ 300 ريال سعودي ،وكذلك الأمر للتمديد لفترة أسبوعين ،وشهر ،وتسعون يوما.

رسوم تمديد 180 يوما ،تكون بقيمة 3000 ريال سعودي.

قيمة التمديد لسنه كاملة ،تكون بمبلغ 5000 ريال سعودي.

التمديد لسنتين كاملتين ،تكون بقيمة 8000 ريال سعودي.

كيفية تمديد تأشرة الزيارة العائلية عبر منصة أبشر الإلكترونية

يمكن تمديد تأشيرة الزيارة العائلية ،قبل إنتهاء صلاحيتها ،أو بعد الإنتهاء بفترة لا تتجاوز الثلاث أيام علي الأكثر ،وذلك عبر منصة أبشر الإلكترونية ،وبإتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات هي: