نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اللتر ب 2.33” أرامكو تعلن سعر لتر البنزين في السعودية 91 و 95 رسميا لشهر يوليو 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين في السعودية يوليو الجاري وبقية المحروقات يتزايد عليها البحث ساعة تلو الأخرى، خصوصا مع اقتراب الإعلان الرسمي من الشركة الأكبر في البلد بل والعالم لانتاج النفط، حيث أن البحث يصل ذروته اليوم لأنه الموعد المحدد سلفا من طرف أرامكو لاعلان أسعار جميع انواع المحروقات في البلد، وذلك وفقا لاسترتيجيات جديدة تم تحديدها من طرف الشركة لمصلحة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث خضعت تلك الاستراتيجية لمعايير جديدة من أهمها تحديد سقف أعلى للمحروقات لا يمكن تجاوزه في جميع الحالات سواء ارتفع برميل النفط عالميا، وبما أن الشركة أعلنت عن الأسعار الجديدة فإنه من دواعي سرورنا أيها المتابعون الأعزاء من جميع نواحي المملكة، أن نقدم لكم الأسعار التي أثبتتها الشركة اليوم لهذا الشهر الجاري، ولن تتغير إلا بعد العاشر من الشهر القادم أغسطس.

أرامكو تعلن سعر البنزين في السعودية

ترقب كبير هذه الأثناء من طرف جميع الناس في المملكة العربية السعودية، وذلك لانتظارهم الإعلان الرسمي من شركة أرامكو السعودية عن الأسعار الجديدة للبنزين والديزل وبقية المحروقات الأخرى، حيث أن التغيير الشهري للأسعار يبدأ في العاشر من كل شهر، وذلك نظرا لما تسهده الأسعار العالمية للنفط من تذبذب في الأسعار وارتفاع غير مسبوق، حيث قامت الشركة بهذه الخطة المناسبة جدا والإيجابية اتجاه المواطن، وينتظر الملايين على أحر من الجمر أرامكو أن تعلن سعر البنزين في هذا الشهر، وجدير بنا أن نذكركم أن شركة أرامكو هي أكبر الشركات النفطية في العالم من حيث الإنتاج والتصدير، وقد وضعت المملكة شروطا لثبيت اسعار التفط حيث أن هناك سقف أعلى للمحروقات لا يمكن تجاوزه مهما كان، وقد قام الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بالاعلان عن السقف الأعلى للأسعار قبل عدة أشهر.

موعد إعلان أسعار البنزين في السعودية

اختارت شركة أرامكو يوم العاشر من كل شهر كموعد لإعلانها عن سعر البنزين في السعودية، ويتم ذلك في تمام الساعة الحادية عشرة ليلا بتوقيت مكة المكرمة، فيما سيتم تطبيق الأسعار ابتداء من يوم الغد أي يوم الحادي عشر من ذلك الشهر، وسنقدم لكم أسعار المحروقات لهذا الشهر والشهر الماضي، مع أن الأسعار هي نفسها حيث أنها هي السقف الأعلى.

أسعار المحروقات السعودية يوليو

بنزين 91 سعر اللتر 2.18 ريال

بنزين 95 سعر اللتر 2.33 ريال

الكيروسين 0.81 ريال

غاز البترول المسال اللتر 0.90 ريال سعودي

الديزل سعر اللتر 0.63 ريال سعودي

وجدير بالذكر أن الأسعر هي نفسها التي أعلن عنها في الشهر الماضي، لذلك ما زالت أسعارالبنزين في السعودية في أعلى سعر لها، وبهذا نكون قدمنا لكم الأسعار بعد الإعلان الرسمي عنها من طرفة أرامكو.